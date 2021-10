A Chelsea, Saul pleure toujours

Il avait été la, qui libérait Saul Niguez vers Chelsea dans le même temps. Sauf que l'Espagnol, finalement, aurait sans doute préféré que l'erreur administrative un temps évoquée ait effectivement eu lieu... Il serait ainsi resté à Madrid, et même si son temps de jeu fléchissait sacrément ces dernières saisons, le milieu de terrain avait fini par se réconcilier avec Diego Simeone. Au lieu de quoi, il va sans doute lui falloir attendre plus de six mois encore pour retrouver les Colchoneros.

(Chelsea menait tout de même 1-0 et s'était imposé 3-0). Le constat du coach était alors sans appel, presque gênant : "Il a eu du mal, il a commis de grosses erreurs dans ses passes et a donné quelques petites occasions à l'adversaire." L'ancien entraîneur du PSG a tout pris pour lui : "C'est entièrement de ma responsabilité, j'avais l'impression qu'il pouvait.": "Je me suis dit que si je le remettais sur ce match avec une forte pression, un pressing haut, ce serait mauvais. Il ne faut pas qu'il s'inquiète, les opportunités viendront."Comme en League Cup, probablement, mardi contre Southampton. Difficile quand même de ne pas se faire de mouron, car il est évident qu'au vu de la dynamique globale des Blues, qui viennent de passer onze buts en deux matchs quasiment sans lui (26 minutes contre Malmö en Ligue des champions), rien ne changera pour lui dans les compétitions les plus importantes. En plus de ce fameux premier match contre Aston Villa et de son entrée en jeu en C1, c'est à nouveau face à Aston Villa que Saul a disputé ses seules autres minutes de la saison, titulaire lors du tour précédent en League Cup.Face à N'Golo Kanté, Kovacic, Jorginho, Barkley, Loftus-Cheek ou Ziyech, il n'y a pas de place pour ce Saul-là.