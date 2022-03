Serhiy #Rebrov, légende du foot ukrainien, nous raconte la souffrance qu'il endure depuis le début de la guerre dans son pays. 😞🇺🇦

"Il n'y a pas que Poutine, le peuple russe est aussi fautif"

La guerre en Ukraine a commencé il y a deux semaines et chaque jour qui passe des voix s’élèvent pour protester contre l’invasion russe et demander le retour de la paix. De nombreuses personnalités ukrainiennes sont montées au créneau, notamment les footballeurs ou ex-footballeurs. Après Andrei Iarmolenko ou Oleksandr Zinchenko,Dans une interview à Goal France, l’ancien acolyte d’Andriy Shevhcenko a indiqué qu’il ne comprenait pas le mutisme de ceux qu’il considérait autrefois comme des frères. « Pour l’instant, je n’en ai vu aucun qui a pris la parole, a-t-il déploré. Ils vivent dans leur pays et ils soutiennent ce qu’ils pensent être une « opération militaire » alors qu’il s’agit d’une guerre. Je ne les comprends pas. Peut-être qu’ils ont un avis sur le sujet et leurs positions, mais ils n’en parlent qu’en privé, avec leur famille. Ils ne vont pas dans les rues, ils ne protestent pas. Ou alors très peu ».Rebrov a ensuite prévenu les Russes qu’ils vont« Je ne sais pas comment ils vont pouvoir vivre avec, après la guerre. Ils auront ça sur la conscience. Permettez-moi de dire qu’il n’est pas seulement question de Poutine dans cette guerre. Il est aussi question de toute la Russie et de son peuple ».Celui qui se trouve actuellement à Al Ain aux Emirates Arabes Unis mais qui se dit « prêt à prendre les armes » a conclu en affirmant que« Avant, je n’avais absolument aucun problème avec le peuple russe. Maintenant, le problème c’est Poutine, mais il faut dire aussi que les gens en Russie ne protestent pas contre ce régime. Aujourd’hui, le monde entier voit ce qui se passe chez nous. Les vidéos des Russes qui détruisent nos maisons et bombardent toutes les régions sont désormais partout. Alors oui, je suis très contrarié. Je ne comprends pas pourquoi les Russes n’en font pas assez. Car il y a aussi des Russes qui meurent en ce moment en Ukraine. Des maris et des pères. C’est pourquoi je suis très en colère contre les gens là-bas ».