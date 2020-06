Spartak Moscou : Des vues sur Yaya Sanogo

Déjà très riche, le parcours de Yaya Sanogo pourrait connaître une nouvelle étape ces prochaines semaines. Après trois pays traversés depuis dix ans, l’attaquant pourrait découvrir un nouvel horizon… russe. Ancien attaquant d’Auxerre (2010-2013), Arsenal (2013-2015), l’Ajax Amsterdam (2015-2016), Charlton (2016) et Toulouse (2017-2020), le joueur de 27 ans a de sérieuses possibilités d’atterrir au Spartak Moscou. Après la France, l’Angleterre et les Pays-Bas, la Russie ?

Deux clubs français intéressés par Sanogo

En fin de contrat avec le Téfécé, le grand attaquant (1,93 m) est en effet convoité par le club russe d’après les informations de L’Equipe. Sanogo a reçu plusieurs offres ces derniers jours, dont une du Spartak qui lui propose un bail de deux ans plus une autre année en option. Le salaire : 1,5 million d’euros annuel. Tenté par cette nouvelle expérience, le joueur, qui a inscrit 3 buts en 15 matchs de Ligue 1 en 2019-2020, discute avec les dirigeants du club moscovite mais pas seulement.

Sacré du monde des moins de 20 ans en 2013 avec la France

Sanogo, qui aura marqué 16 buts au total avec Toulouse en trois ans, a pris langue avec deux clubs français sans que les noms n’aient filtré. Ces derniers semblent intéressés mais ne sont pas pour autant, encore, passer à l’action selon le quotidien sportif. Le longiligne attaquant a reçu également des offres de clubs du Golfe. Avant-centre prometteur, Sanogo avait été sacré du monde des moins de 20 ans en 2013 avec l’équipe de France et séduit Arsène Wenger, l’ancien manageur d’Arsenal.