Russie : Jardim en route pour le Spartak Moscou ?

Leonardo Jardim pourrait reprendre du service. Licencié en décembre 2019 par l'AS Monaco, le technicien lusitanien est depuis sans club. En novembre dernier, dans un entretien accordé à So Foot, il avait évoqué son futur, et son rapport aux médias en général. "Quand on regarde les entraîneurs récents à Paris ou au Bayern, ils n'ont pas un meilleur CV que le mien. Flick, il était adjoint. Il y a seulement quatre ou cinq entraîneurs incontournables, ceux qui ont une victoire en Ligue des Champions, des trophées dans chaque pays où ils sont passés. Les autres, ce sont des paris. Il faut avoir un bon contact, des bonnes relations, des dirigeants qui croient en toi. C'est comme ça, le foot d'aujourd'hui", avait expliqué Jardim, qui voulait trouver un projet ambitieux.





Tedesco ne prolongera pas à Moscou, une opportunité pour Jardim

D'après le média russe Sport Express, le Spartak Moscou, actuel troisième de la Premier League russe, serait intéressé par le profil de Jardim afin de possiblement succéder à Domenico Tedesco. Ce dernier, arrivé à Moscou en octobre 2019 est sous contrat jusqu'en juin 2021. Cependant, il a annoncé qu'il ne voulait pas prolonger son bail, notamment pour des raisons familiales. " Je tiens à vous informer : nous avons parlé avec le propriétaire du club, et je lui ai dit que je ne renouvellerai pas mon contrat avec le Spartak, qui expirera à la fin de la saison. C'est une décision très, très difficile pour moi. Je suis fier d'être l'entraîneur de cette équipe. Mais la situation avec le coronavirus me fait faire un tel pas. En Allemagne, un confinement complet est de nouveau instauré et je veux être avec ma famille. Lorsque j'ai signé le contrat, les frontières étaient toujours ouvertes. Ceux qui sont proches de moi pouvaient voler vers moi, moi vers eux. Mais la situation a changé. Cette décision est la plus difficile de ma carrière, croyez-moi. Le Spartak est une famille pour moi. Tout va bien ici. Je vois comment ils croient en moi et je crois en l'équipe", avait-il notamment indiqué récemment. La balle pourrait donc se retrouver dans le camp de Leonardo Jardim dont le futur est toujours incertain.