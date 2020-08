Lokomotiv Moscou : Kamano a signé (officiel)

🚨TRANSFER ALERT🚨

François Kamano va découvrir un nouveau championnat à 24 ans. L'attaquant guinéen vient de signer pour 5 millions d'euros au Lokomotiv Moscou, où il portera le numéro 25. Il rejoint deux joueurs bien connus en France, l'ancien parisien Grzegorz Krychowiak et le Portugais Eder. L'ancien Girondin a passé deux ans en Corse, au SC Bastia, où il a été formé (50 matchs, 8 buts et 3 passes décisives), avant d'arriver fin juillet 2016 à Bordeaux pour 2,5 millions d'euros. Avec les Marine et Blanc, le natif de Conakry a participé à 139 rencontres où il a inscrit 30 buts et délivré 14 passes décisives.Dans le communiqué publié par le club moscovite en ce début d'après-midi, François Kamano clame son «L'international guinéen (32 sélections, 6 buts) a signé pour quatre saisons.