Andriy Shevchenko a remercié du fond du cœur le peuple polonais et les stars du sport polonais Robert Lewandowski et Iga Swiatek après une visite surprise pour rencontrer des enfants qui ont fui les horreurs de la guerre dans son pays d'origine. En tant qu'ambassadeur de Laureus Sport for Good, l'ancien capitaine et entraîneur de l'Ukraine a visité une école d'été à Varsovie qui offre un refuge aux jeunes réfugiés ukrainiens.

La gratitude de Shevchenko

La numéro une mondiale, Iga Swiatek, a organisé samedi un match de tennis de bienfaisance intitulé "Swiatek et ses amis pour l'Ukraine", auquel l'ancien Rossonero était invité. L'attaquant du FC Barcelone, Robert Lewandowski, est un fervent partisan de l'Ukraine et un défenseur de longue date des réfugiés. Cette saison, Lewandowski portera même un maillot du Barça portant le logo du HCR, la principale agence des Nations unies pour les réfugiés. "Je veux remercier le peuple polonais d'être très bienveillant envers mon peuple et de nous recevoir ici. Je veux aussi remercier Robert Lewandowski et Iga Swiatek pour nous aider à lever des fonds pour mon pays", a remercié l'ancien attaquant du Milan AC.