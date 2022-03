L’appel de Serhiy Palkin n’a pas été suivi de faits. Le président du Shakhtar Donetsk voulait que la FIFA marque un peu plus les esprits en écartant la Russie de sa communauté, suite au conflit en Ukraine. Jeudi, lors du 72e congrès annuel de la puissante fédération sportive, l’hypothèse n’a même pas été abordée. A l’ordre du jour de la réunion tenue à Doha (capitale du Qatar), à la veille du tirage au sort de la Coupe du Monde (21 novembre – 18 décembre), le point intitulé « Suspension ou expulsion d’un membre du comité » a évoqué seulement les cas du Pakistan, du Zimbabwe et du Kenya. A la quasi-unanimité, les trois fédérations ont vu leur suspension levée.



« Nous ne nous cachons pas. Nous avons parfaitement le droit d’être ici... Nous trouvons un peu étrange que l’équipe russe n’ait pas été autorisée à disputer cette qualification (du Mondial) », a déclaré de son côté Alexey Sorokin, représentant de la Fédération russe (RFU) présent à Doha, devant les membres du Congrès. Les clubs et la sélection russes ont été, en revanche, suspendus de toutes les compétitions organisées par la FIFA et l’UEFA après l'invasion en Ukraine ordonnée par le pouvoir de Moscou.