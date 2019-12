Damien Le Tallec souhaite jouer pour la Russie

Marié à une russe et père d’un enfant qui a la double nationalité, Damien Le Tallec a l’espoir d’être à son tour naturalisé russe prochainement. C’est ce qu’il a fait savoir récemment dans une interview accordée à Izvestia. « J'ai entamé il y a quelques mois la procédure pour recevoir le passeport russe [...] il devrait être prêt d'ici quelques mois », a confié le milieu de terrain de Montpellier. S’il parvient à ses fins, l’objectif ensuite sera d’intégrer l’équipe nationale de ce pays : « J'aime la Russie, sa culture, la mentalité des gens. Si le sélectionneur me convoque, une fois que j'aurai reçu mon passeport, je répondrai à l'appel. Pour moi, ce serait un grand honneur de représenter la Russie ».



Pour rappel, Le Tallec (29 ans) a évolué pendant deux ans dans le championnat russe, du côté de Mordovia Saransk (2014-2016). Ce n’était pas la meilleure période de sa carrière, mais il s’est depuis relancé et fait aujourd’hui partie des cadres de la formation de Michel Der Zakarian. L’intéressé compte poursuivre sur la même lancée jusqu’à taper dans l’œil de Stanislav Tcherchessov : « Quand je recevrai le passeport, j'espère vraiment que le sélectionneur commencera à me suivre. Je ferai tout pour qu'il puisse me considérer comme un joueur potentiel de l'équipe et ne m'oublie pas. » À noter que ces dernières années, la Russie a ouvert la porte à de nombreux joueurs d’origine étrangère, tels qu’Ari et Guilherme (Brésil) ou Roman Neustadter (Allemagne).