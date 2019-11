Adidas inverse les couleurs du drapeau de la Russie sur le nouveau maillot de la sélection

[#EURO2020🏆] 🔴 OFFICIEL !

Adidas a dévoilé ce lundi les nouveaux maillots de l'Allemagne, l'Espagne, la Belgique et la Russie pour l'Euro 2020. Une nouvelle tunique dont devra se passer la sélection russe pour le moment pour une raison particulière. L'équipementier de la Sbornaïa a inversé les couleurs du drapeau du pays sur les manches. Ainsi, l'ordre des couleurs est rouge-bleu-blanc au lieu de blanc-bleu-rouge. Selon L'Équipe, « des représentants de la Fédération devraient bientôt rencontrer ceux d'Adidas pour évoquer le problème alors même que la nouvelle tunique est déjà en vente en Russie. » Aleksandr Golovin, Artem Dzyuba et leurs coéquipiers devront ainsi terminer les éliminatoires pour l'Euro avec leur ancien maillot comme le rappelle le service de presse de la Fédération russe à l'AFP :Déjà qualifiée pour le Championnat d'Europe des Nations, la Russie est deuxième de son groupe, derrière la Belgique, qu'elle affrontera ce samedi à Saint-Pétersbourg. Le mardi 19 novembre, la Sbornaïa se déplacera à Saint-Marin pour son dixième et dernier match des éliminatoires.