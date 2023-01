Novak Djokovic a remporté son dixième Open d'Australie dimanche matin en battant le Grec Stefanos Tsitsipas. Cette victoire remarquable lui permet de s'installer en tête du classement mondial et d'égaler Rafael Nadal en termes de nombre de Grands Chelems remportés, avec 22 titres. Dès le début de la finale, Djokovic a pris l'avantage en brisant le service de Tsitsipas dès le deuxième jeu de service de celui-ci.

Il a ensuite démontré son expertise des grandes rencontres en conservant efficacement son propre service pour remporter le premier set 6-3. Le deuxième set a été plus serré, Tsitsipas ayant réussi à conserver tous ses services et mettant Djokovic sous pression lorsque celui-ci a dû sauver une balle de set. Les deux joueurs se sont finalement départagés lors d'un tie-break tendu, où Tsitsipas a commis trop de fautes, permettant à Djokovic de remporter le deuxième set et de mener 2 sets à 0.

Dans la troisième manche, Stefanos Tsitsipas et Novak Djokovic ont une nouvelle fois été presque parfaits sur leurs mises en jeu, malgré un échange de break en tout début de set. Nole a tout de même contraint son adversaire à servir pour rester dans le match à 4-5. Mais il a bien résisté. Rebelote à 5-6. Les deux hommes se sont donc une nouvelle fois départagés au tie break. Ce dernier a été à sens unique à l'avantage du Serbe qui l'a remporté 7-5. Il remporte donc son 22ème Grand Chelem et son dixième Open d'Australie.