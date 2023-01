Les derniers quarts de finale dans le tableau féminin de l'Open d'Australie ont eu lieu cette nuit et il y avait deux matchs au programme. Du côté d'Aryna Sabalenka, la finaliste du Masters de Fort Worth a encore impressionné et elle s'est qualifiée pour le dernier carré après un succès sans trembler face à la Croate Donna Vekic en deux sets (6-3, 6-2). La Biélorusse semble plus que jamais en mission pour aller décrocher son premier Grand Chelem et elle a gagné son match en moins de deux heures, le tout dans des conditions pas toujours évidentes au niveau de la météo avec un soleil chaud. Elle s'est qualifiée pour la première fois dans le dernier carré à Melbourne, elle qui atteint pour la quatrième fois de sa carrière une demi-finale de Grand Chelem. Vekic n'a rien pu faire face à la puissance de Sabalenka, en domination totale dans tous les domaines du jeu, et elle prend la porte après un bel Open d'Australie. Sabalenka va maintenant être opposé à Magda Linette, la surprise de ce tableau féminin à Melbourne.

Car la Polonaise, 45e joueuse mondiale au classement WTA, a obtenu son billet pour le dernier carré après son succès face à la Tchèque Karolina Pliskova (6-3, 7-5). Contre l'ancienne numéro 1 mondiale, Linette a encore été surprenante, elle qui avait réussi à éliminer Caroline Garcia au tour précédent. Elle a d'abord empoché le premier set malgré un break subi en début de rencontre, avant de confirmer dans la deuxième manche et de l'emporter en deux sets. La Polonaise disputera la première demi-finale de sa carrière, jeudi, face à une Aryna Sabalenka très dangereuse et elle aura à cœur de rééditer la surprise une fois de plus. Le tube de cet Open d'Australie féminin sera-t-il présent en finale ? Réponse demain.