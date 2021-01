Tennis - Open d'Australie : Un joueur de 17 ans se qualifie !

En se qualifiant face au Bolivien Hugo Dellien, Carlos Alcaraz devient l'un des plus jeunes tennismen à se qualifier pour un tournoi du Grand Chelem. Un parcours qui rappelle celui de Rafael Nadal, qui s'était qualifié à Wimbledon alors qu'il n'avait lui aussi que 17 ans. Un match remporté deux sets à zéro (6-2, 6-3) en 82 petites minutes. Une qualification méritée donc. Le jeune Espagnol a maitrisé son jeu. Dès le début, il a annoncé la couleur et a montré une grande détermination.

Il s'est rapidement imposé en faisant le break à quatre reprises rien que dans le premier set. Lors de la deuxième manche, Carlos Alcaraz a gardé sa maîtrise et ne s'est pas laissé impressionner par son concurrent, âgé quant à lui de 27 ans. Avant Hugo Dellien, le jeune homme a affronté le Slovaque Filip Horansky et le Russe Evgeny Karlovskiy. Carlos Alcaraz embarquera pour Melbourne ce jeudi, où il devra passer des tests PCR et où il devra également s'isoler dans un hôtel, au titre du protocole sanitaire mis en place pour éviter des cas de Covid-19 dans de l'Open d'Australie.

Une revanche à prendre



Carlos Alcaraz aurait pu faire son entrée dans l'élite bien plus tôt. Sa jeunesse et sa précocité n'ont cessé d'impressionner les amateurs de tennis. Dans ses précédentes compétitions, il est devenu le plus jeune joueur à battre un Top 50 et à gagner un match du circuit ATP. Il est également le cinquième joueur dans le monde à avoir remporté trois tournois Challenger avant sa majorité. L'un des derniers à l'avoir fait n'est autre que Novak Djokovic. Actuellement, il est 149eme au classement ATP, ce qui fait de lui le plus jeune joueur à faire partie des 600 joueurs présents dans le classement ATP. Plus récemment, il n'était pas parvenu à se qualifier pour Roland-Garros en septembre dernier, après avoir été éliminé pendant les qualifications par l'Australien Aleksandar Vukic en trois manches.