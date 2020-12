Tennis - Open d'Australie : Les craintes de l'organisation sur la participation de Federer

Roger Federer décidera « dans deux ou trois semaines » s'il participe à l'Open d'Australie selon le directeur du tournoi https://t.co/62GBMA754j pic.twitter.com/hrlO1EwZyw

Les prochaines semaines seront décisives

Craig Tiley, patron de Tennis Australia et directeur de l’Open d’Australie, a confirmé la tenue du premier Grand Chelem de l’année 2021 du 8 au 21 février. Les fans de tennis sont donc fixés. Mais désormais, ils se demandent si le prestigieux tournoi australien se disputera avec ou sans Roger Federer, vainqueur à six reprises à Melbourne. Le Suisse est éloigné des courts depuis de longs mois après avoir subi deux opérations du genou droit et n’a plus joué en compétition officielle depuis le dernier Open d’Australie… De grosses incertitudes planent donc autour de sa participation. Federer, lui-même, n’a pas donné de nouvelles rassurantes à ce sujet. « J'adorerais aller en Australie, mais ça va être très juste avec mon genou. J'avais espéré être à 100 % de mes moyens dès octobre, mais ce ne fut malheureusement pas le cas et ce n'est toujours pas le cas aujourd'hui », a-t-il fait savoir le week-end dernier lors de la cérémonie des Swiss Sports Awards.Evidemment, le sujet a été remis sur la table par Craig Tiley au moment d’officialiser les dates de la prochaine édition de l’OA. Et il n’a pas été plus optimiste que le protagoniste. « Roger s'est engagé à faire le voyage (pour Melbourne) mais ça dépendra beaucoup de la manière dont son genou répondra à ces opérations dans les deux ou trois prochaines semaines », a-t-il lancé dans des propos rapportés par le quotidien L’Equipe. La course contre la montre est lancée alors que la légende de 39 ans, elle, se trouve à Dubaï pour sa préparation hivernale avant le début de la saison. C’est donc du Golfe que devraient arriver les premiers éléments de réponse concernant l'état de forme du 5eme joueur mondial.