Tennis - Open d'Australie (F) : Serena Williams, clap de fin après son élimination ?

Voir Serena Williams (39 ans), 23 titres du Grand Chelem au compteur, à une unité du record de Margaret Court, fondre en larmes en quittant la conférence de presse après une élimination à l'Open d'Australie n'est jamais bon signe. Surtout à ce moment de sa carrière. Après sa défaite contre Naomi Osaka (JAP, n°3) en deux petits sets (6-3, 6-4) où l'Américaine, malgré un bon début de match, n'a rien pu faire face à l'explosivité de la Japonaise, la tête de série n°10 a traîné quelques instants sur le court. Histoire d'humer le parfum d'un Rod Laver Arena garni de spectateurs. Mais au moment de partir vers les vestiaires, Serena Williams a salué une dernière fois la foule avant de poser la main sur son coeur. Comme un signe d'adieu. Celui qui clôture une carrière de 986 matchs dont 414 en Grand Chelem et précisément 105 à l'Open d'Australie ? Le doute est permis. Depuis que la protégée de Patrick Mouratoglou vise le record ultime de 24 titres, l'ancienne n°1 mondiale a disputé onze tournois du Grand Chelem dont quatre finales à l'US Open en 2018, 2019 et à l'Open d'Australie aussi en 2018 et 2019. Onze opportunités sans jamais parvenir à ses fins. Alors, est-ce la défaite de trop ?

« Si jamais je disais adieu, je ne le dirais à personne »

Au moment d'évoquer cette élimination contre Naomi Osaka, l'Américaine n'a pas été de main morte envers elle-même. « J'ai fait tellement de fautes aujourd'hui... (24 fautes directes pour 12 points gagnants seulement), déclarait la plus jeune des soeurs Williams. Honnêtement, j'ai eu des opportunités, j'aurais pu mener 5-0 (dans le premier set). J'ai juste fait tant de fautes et notamment des fautes directes en coup droit ! Ça a été un gros problème pour moi aujourd'hui. Je me sentais bien, je sentais bien mes frappes. J'ai bien tapé tout ce tournoi. J'ai fait trop de fautes sur des choses faciles. Ce n'est pas comme si, c'était au bout d'une course, d'un long échange. » Si l'analyse était plutôt bonne, la suite de la conférence de presse n'était pas forcément prévue. Quand on lui a demandé la signification de ses saluts à la foule, la tenniswoman a répondu « Je ne sais pas. Le public australien est tellement incroyable. C'était sympa de le retrouver. » Mais c'est bien la fin de ses propos qui a jeté le trouble sur sa carrière. À la question sur une hypothétique fin de carrière à Melbourne, les larmes sont montées et se sont déversées sur le visage défait de Serena Williams qui a simplement ajouté : « Je ne sais pas. Si jamais je disais adieu, je ne le dirais à personne. Alors... »