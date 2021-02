C’est ce que les organisateurs de l’Open d’Australie redoutaient. Ce mercredi, le Premier Ministre de l’Etat de Victoria Daniel Andrews a confirmé qu’un employé d’un des hôtels qui a accueilli la quarantaine des participants au premier tournoi du Grand Chelem a récemment été testé positif au coronavirus, avec une suspicion de la présence du variant anglais réputé plus contagieux. Cet hôtel, le Grand Hyatt situé au coeur du quartier des affaires de Melbourne, est un de ceux qui a accueilli le millier de joueurs, membres de l’encadrement et officiels ayant fait le déplacement en Australie pour le grand lancement de la saison 2021 de tennis. Selon les autorités locales, ce test positif impose de considérer entre 500 et 600 personnes concernées par l’Open d’Australie comme des « cas contacts » de cette personne. Une décision qui ne sera pas sans conséquences sur la tenue des six tournois de préparation en vue de la première levée du Grand Chelem. Au vu de l’ampleur du nombre de « cas contacts », le Premier Ministre de l’Etat de Victoria n’a pas caché que les tournois actuellement organisés à Melbourne Park, dont l’ATP Cup, seront touchés concernant la journée de jeudi.

L’Open d’Australie pas concerné « à l’heure actuelle »

Toutefois, Daniel Andrews a confirmé que les joueuses et joueurs concernés pourront reprendre la compétition dès lors qu’ils auront obtenu un résultat négatif lors d’un test de dépistage du coronavirus. Concernant l’Open d’Australie à proprement dit, le dirigeant australien a, par la même occasion, assuré que « à l’heure actuelle, il n’y a pas d’impact sur la tenue du tournoi » alors que l’ensemble des personnes concernées par l’organisation de l’événement ont dû subir deux semaines de quarantaine plus ou moins stricte dans le but d’y prendre part. « Nous n’avons décelé qu’un seul cas et la décision a été prise, l’événement aura lieu à partir de la semaine prochaine », a confirmé Daniel Andrews face à la presse. Toutefois, au-delà du sport, la découverte de ce cas a incité les autorités de l’Etat de Victoria à imposer de nouveau le port du masque en intérieur ainsi à ralentir le retour sur les lieux de travail, qui était initialement prévu pour le 8 février prochain. Ce qui pourrait remettre en cause la présence de 30 000 spectateurs au maximum dans l’enceinte de Melbourne Park lors de l’Open d’Australie.