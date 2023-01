Le premier qualifié et la première qualifiée pour les demi-finales de l'Open d'Australie 2023 sont Karen Khachanov et Elena Rybakina. Le Russe était opposé à l'Américain Sebastian Korda mais ce dernier a été touché au poignet droit et a été contraint d'abandonner. Khachanov menait à ce moment-là 7-6 (5), 6-3, 3-0 et il a donc validé son billet pour les demi-finales à Melbourne pour la première fois de sa carrière. Cependant, le Russe n'a pas fanfaronné une fois la victoire acquise, confiant : "Ce n'est pas comme ça qu'on voudrait terminer un match, mais je suis bien sûr hyper heureux d'être en demi-finales pour la première fois, ici à l'Open d'Australie."

Pour Sebastien Korda, ce revers est difficile à encaisser, surtout après avoir été contraint à l'abandon. Pour son deuxième Open d'Australie, l'Américain aura épaté avant de finalement s'écrouler lors de ce match et de sortir avant le dernier carré. Khachanov enchaîne en Grand Chelem, avec une deuxième demi-finale de suite après l'US Open où il était tombé face à Casper Ruud. Il affrontera cette fois-ci le vainqueur du match programmé en night session entre le Grec Stefanos Tsitsipas et le Tchèque Jiri Lehecka.

Rybakina sans trembler

Du côté des femmes, la première qualifiée est la Kazakhe Elena Rybakina. Cette dernière n'a absolument pas tremblé face à la Lettone Jelena Ostapenko, mardi, en quarts de finale de l'Open d'Australie (6-2, 6-4). La lauréate de Wimbledon 2022 s'est qualifiée pour sa deuxième demi-finale en Grand Chelem, elle qui avait remporté son premier Majeur la saison dernière. En 1h19 et avec un break d'entrée de match, Rybakina a bien fait comprendre qu'elle n'était pas arrivée à ce stade de la compétition par hasard. Désormais qualifiée pour le dernier carré, elle affrontera la gagnante du match entre l'Américaine Jessica Pegula et la Biélorusse Victoria Azarenka. On a déjà hâte de suivre ce match à partir de 9h, alors que Rybakina va retrouver le top 15 mondial à l'issue de l'Open d'Australie suite à ce beau parcours toujours en cours.