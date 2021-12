Open d’Australie : Une reprise heureuse pour Naomi Osaka

Osaka impatiente de rejouer

C’est une image dont on avait perdu l’habitude. Absente depuis son élimination au troisième tour de l’US Open face à Leylah Fernandez en septembre dernier, Naomi Osaka a débuté sa préparation en vue de l’Open d’Australie, dont elle est tenante du titre. A l’image d’autres joueuses de premier plan, la Japonaise va participer à un des tournois organisés sur le site de Melbourne Park à partir du 4 janvier prochain et, à cette fin, l’ancienne numéro 1 mondiale a frappé la balle à la Rod Laver Arena ce jeudi. Mais, après une année 2021 très difficile pour elle, cette absence du circuit pendant près de quatre mois semble lui avoir été bénéfique. En effet, la native d’Osaka a retrouvé le sourire et le plaisir d’être sur un court de tennis, comme elle a pu le montrer dans une courte vidéo publiée par le compte Twitter officiel de la première levée du Grand Chelem.Un rapide message dans lequel Naomi Osaka ne cache pas son bonheur de retrouver l’Australie un an après y avoir remporté son quatrième titre en Majeur après l’US Open en 2018 et 2020 mais également l’Open d’Australie en 2019. « Je suis de retour en Australie et je suis très impatiente de jouer devant tout le monde, a ainsi déclaré celle qui pointe actuellement au 13eme rang mondial et qui n’a plus connu le dernier carré d’un tournoi depuis son succès à Melbourne cette année. J’adore revenir ici car tout le monde est si sympathique, la nourriture est bonne et je transpire abondamment, comme vous pouvez le voir. Je suis impatiente de tous vous retrouver et merci de nous recevoir. » Alors qu’Anastasia Pavlyuchenkova ne pourra pas défendre ses chances lors de ces deux tournois de Melbourne à la suite d’un test positif au coronavirus à son arrivée en Australie, Naomi Osaka pourrait croiser le fer avec Jessica Pegula, Emma Raducanu, Simona Halep ou encore Elise Mertens, qui sont toutes engagées pour ces deux épreuves qui se dérouleront de manière parallèle.