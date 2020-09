Open d’Australie : Une quarantaine de deux semaines à respecter

Habituellement, les joueurs de tennis arrivent tôt en Australie pour s’habituer au décalage horaire et beaucoup fêtent le Nouvel An là-bas, avant d’attaquer la saison. En 2021, ils devront également arriver tôt, mais pour une autre raison : ils devront respecter une quarantaine de deux semaines en raison de la pandémie de coronavirus, qui a touché 27 016 personnes dans le pays, et tué 870. Le Slovaque Lukas Lacko a dévoilé la lettre écrite par le directeur général de la Fédération australienne de tennis, Craig Tiley :



« Je vous écris pour vous donner des nouvelles concernant les plans pour la prochaine tournée australienne. Comme vous le savez peut-être, le taux d’infection au covid-19 en Australie est très faible (moins de 20 personnes aujourd’hui, par exemple). L’Australie est un pays sain et la population a fait du bon boulot pour s’assurer que le taux d’infection reste très bas, en portant des masques, en respectant la distanciation physique et en ayant une bonne hygiène. Notre gouvernement est très attaché au fait d’éradiquer le virus et demande à chaque personne se rendant en Australie de respecter une quarantaine de deux semaines. C’est le cas pour tout le monde, y compris les citoyens australiens, depuis le mois de mars et c’est l’une des raisons majeures pour laquelle le taux d’infection est bas ici. Cependant, la bonne nouvelle, c’est que nous continuons à travailler avec le gouvernement pour permettre à tous les joueurs de pouvoir s’entrainer et se préparer pendant la période de quarantaine. Une fois les semaines de quarantaine passées, tout le monde est libre de circuler dans le pays normalement. Nous continuerons à vous informer de chaque changement, y compris la possibilité de pouvoir jouer en compétition pendant la quarantaine. Nous discutons également avec l’ATP et la WTA et nous déterminerons bientôt les dates des premiers tournois australiens. Notre objectif est de vous donner plus d’opportunités de jouer pendant les quatre semaines de tournée australienne. Après avoir finalisé ce calendrier, nous prévoyons de mettre en place des « bulles » dans plusieurs villes australiennes dès début décembre, où vous pourrez jouer, vous entraîner, et passer du bon temps sous un ciel bleu et chaud. Nous négocions également avec plusieurs compagnies aériennes pour assurer qu’il y aura suffisamment de vols disponibles. Si vous réservez tôt, vous pourrez arriver avant le 14 décembre et respecter la période de quarantaine et ainsi pouvoir disputer le tout premier tournoi de l’année. Je vous donnerai des nouvelles la semaine suivant Roland-Garros. »