Open d’Australie : Une finale franco-française chez les juniors !

Seize ans plus tard, le tennis français est de nouveau au top chez les juniors à l’Open d’Australie ! En 2004, Gaël Monfils avait battu Josselin Ouanna. Ce samedi, Arthur Cazaux défiera Harold Mayot. Les deux joueurs sont nés en 2002 (Cazaux en août, Mayot en février) et vont s’affronter pour tenter de remporter le plus grand titre de leur carrière. Cazaux, le Montpelliérain, est actuellement classé 1077eme à l’ATP et tête de série n°5 du tournoi, et a battu en demi-finale le Letton Karlis Ozolins, né lui aussi en 2002, sur le score de 4-6, 6-1, 6-2 en 1h37. Breaké à 3-3 dans le premier set, il s’est ensuite montré impressionnant au service dans les deux derniers sets, en ne perdant que cinq points sur sa mise en jeu, alors que les conditions météo devenaient de plus en plus difficiles, avec beaucoup de vent et même un peu de pluie pour finir.

Un sixième Français au palmarès à Melbourne

Quant à Mayot, le Messin, tête de série n°1 du tournoi et déjà classé 527eme à l’ATP , et a battu en demi-finale un autre Français, Timo Legoût, le fils du pongiste Christophe Legoût : 3-6, 6-3, 6-2 en 1h47. Dépassé dans le premier set, où son adversaire a mené 5-1, Mayot a breaké à 3-2 dans le deuxième set pour le remporter, puis a mené rapidement 4-1 dans le troisième, avant de s’imposer. Ce samedi, un sixième Français va donc remporter l’Open d’Australie chez les juniors, après George Goven en 1965, Julien Jeanpierre en 1998, Clément Morel en 2002, Gaël Monfils en 2004 et Alexandre Sidorenko en 2006. Il succédera à des joueurs comme Ken Rosewall (1950), Stefan Edberg (1983), Andy Roddick (2000), Nick Kyrgios (2013) ou encore Alexander Zverev (2014), et deviendra le premier Français à remporter un tournoi du Grand Chelem chez les juniors depuis Geoffrey Blancaneaux à Roland-Garros en 2016.