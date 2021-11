Open d'Australie : Tsonga espère être invité

Verra-t-on Jo-Wilfried Tsonga du côté de l'édition 2022 de l'Open d'Australie ? C'est visiblement, dans tous les cas, le souhait du principal intéressé. Ce dernier a une histoire avec le premier Grand Chelem de l'année. En effet, lors de l'année 2008, le Français y avait alors particulièrement brillé, devenant, ni plus ni moins que finaliste. En finale, le Tricolore avait alors perdu contre un certain Serbe, à savoir Novak Djokovic. S'il parvenait à disputer l'Open d'Australie l'an prochain, soit quatorze ans après cette incroyable épopée, il pourrait donc s'agir de sa dernière. A ce propos, le Manceau, aujourd'hui âgé de 36 ans, s'est exprimé au micro de Tennis Actu, tout en évoquant également ses ambitions pour l'ensemble de cette année 2022 à venir. Tsonga a ainsi notamment révélé avoir demandé à la Fédération française de tennis une wild-card, afin de pouvoir prendre part à cette fameuse édition 2022 de l'Open d'Australie, du côté de Melbourne.

« Mon objectif, c'est de revenir en 2022 »

Désormais, le principal intéressé attend donc une réponse, en sachant qu'un joueur français obtiendra forcément cette précieuse invitation, en raison d'un accord qui existe entre les Fédérations française et australienne de tennis : « Ma fin de carrière, je l'ai imaginée 100 fois... dès 19 ans ! (sourire) Mon objectif, c'est de revenir en 2022. Je n'avais plus mal au dos depuis le milieu de l'été, je pensais pouvoir jouer à l'US Open. Je me suis rendu compte que je devais me préparer encore mieux. Je n'ai pas joué la fin de saison, j'ai pris le temps pour moi et je travaille dur pour reprendre au plus haut niveau. Je compte reprendre au mois de janvier. J'ai fait la demande de wild-card auprès de la FFT pour l'Open d'Australie. Je travaille dur et si ce n'est pas à l'Open d'Australie, ce sera ailleurs. » Jo-Wilfried Tsonga, aujourd'hui 257eme joueur mondial, n'a plus disputé la moindre rencontre depuis l'édition 2021 de Wimbledon.