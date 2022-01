Open d'Australie : Swiatek en quarts dans la douleur

Un premier quart de finale à l'Open d'Australie pour Iga Swiatek ! Battue en huitièmes de finale lors de ses deux dernières participations, la Polonaise de 20 ans a franchi ce cap ce lundi, en éliminant Sorana Cirstea (38eme), qu'elle affrontait pour la toute première fois.Ses affaires étaient en effet mal embarquées après le premier set, que la Roumaine avait remporté 7-5 après avoir sauvé une balle de set à 5-4 et réussi un break décisif dans la foulée. Swiatek a bien réagi en breakant d'entrée de deuxième set, mais Cirstea a immédiatement recollé au score (2-2). Et la Polonaise a finalement égalisé à une manche partout en prenant de nouveau le service adverse, à 3-2. Tout s'est donc joué dans le dernier set, où Swiatek a encore breaké en premier (3-2) mais Cirstea a égalisé dans la foulée (3-3), mais la n°9 mondial a fait valoir son expérience dans les moments importants, malgré son jeune âge, et a remporté 12 des 13 derniers points du match, finissant par deux breaks blancs ! Elle va donc disputer son troisième quart de finale en Grand Chelem, le premier en dehors de Roland-Garros, mercredi contre Aryna Sabalenka (qui l'a battue lors du dernier Masters) ou Kaia Kanepi (qu'elle n'a encore jamais affrontée).