Open d'Australie : Stefanos Tsitsipas s'impose avec autorité face à Jiri Lehecka et rejoint Khachanov en demi-finale

Stefanos Tsitsipas continue sa route du côté de Melbourne ! Ainsi, le Grec, quatrième joueur mondial au classement ATP, s'est défait de Jiri Lehecka ce mardi en quart de finale de l'Open d'Australie et il s'est qualifié pour les demi-finales où il affrontera le Russe Karen Khachanov. Vainqueur en trois sets du Tchèque (6-3, 7-6 [2], 6-4), Tsitsipas s'est qualifié pour sa troisième demi-finale de suite à l'Open d'Australie, la quatrième au total dans sa carrière en Australie ! Le Grec n'a jamais perdu en quart de finale d'un Grand Chelem et il a poursuivi cette série avec sérieux aujourd'hui.

Tsitsipas encore au rendez-vous

Alors que de nombreuses têtes de série sont tombées au fur et à mesure du tournoi, Tsitsipas est toujours présent dans ce premier Grand Chelem de la saison et il peut encore rêver d'un premier sacre en Majeur. Face à la révélation du tournoi, il aura parfaitement débuté, avant de devoir défendre plusieurs balles de 3-1 contre lui lors du deuxième set et de finalement empocher la manche au tie-break. Il a ensuite géré lors du dernier set afin de ne pas s'éterniser sur la Rod Laver Arena. Il a ainsi empoché son billet pour sa sixième demi-finale en Majeur dans sa carrière, lui qui est âgé de 24 ans.

Dans un match où il aura été impérial au service, Tsitsipas a aussi sauvé les 8 balles de break contre lui afin de gagner ce match avec une grande autorité. Il va maintenant affronter Karen Khachanov, qui ne l'a jamais battu en cinq confrontations et il pourrait se qualifier pour sa première finale de Majeur en Australie où un certain Novak Djokovic pourrait l'attendre.