Open d’Australie : Shapovalov était « trop nerveux »

Le n°13 n’aura pas porté chance à Denis Shapovalov. Numéro 13 mondial et tête de série n°13 de l’Open d’Australie, le Canadien a pris la porte dès le premier tour, en se faisant éliminer en quatre sets par Marton Fucsovics, 67eme mondial : 6-3, 6-7 (7), 6-1, 7-6 (3). En conférence de presse, le Canadien avait une explication à cette défaite : il était trop nerveux. « Je pense que j’étais vraiment trop nerveux aujourd’hui. J’étais vraiment en bonne forme, en bonne condition avant le tournoi. Mais là, j’étais trop tendu. Il a été super solide pendant tout le match, et moi je n’étais pas dedans. J’ai le jeu pour battre des top joueurs, mais il y a tant de bons joueurs que si je suis un peu en dedans, n’importe qui peut me battre. Donc je dois apprendre, aller de l’avant. C’est très décevant, bien sûr, mais il n’y a rien d’autre à faire qu’apprendre de cette défaite », a déclaré Shapovalov, qui avait atteint le troisième tour l’an passé. On devrait désormatpais le retrouver à l’Open Sud de France de Montpellier la semaine du 3 février.