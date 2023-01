Open d'Australie : Rafael Nadal encore blessé, l'Espagnol se dit "détruit mentalement"

Un coup de tonnerre a retenti du côté de Melbourne ce mercredi 18 janvier avec l'élimination de Rafael Nadal dès le deuxième tour du tournoi. Le tenant du titre a pris la porte après sa sèche défaite face à l'Américain Mackenzie McDonald (6-4, 6-4, 7-5). Vaincu en trois manches et sans avoir donné l'impression d'être au maximum de ses capacités, Nadal a surtout terminé le match en étant blessé. Visiblement touché à l'aine, le Majorquin est sorti de la Rod Laver Arena en boitant et il a pris la parole devant les médias après son élimination pour parler de la suite de sa carrière et de sa blessure. Ayant bien fait comprendre qu'il est détruit mentalement, Nadal espère qu'il pourra rapidement revenir sur les courts.

Nadal se dit détruit mentalement

Ne se montrant ni "optimiste", ni "pessimiste" au sujet de cette blessure, Nadal a assuré qu'il n'était pas mécontent de sa préparation, d'autant qu'il se sentait prêt à gagner de nouveau l'Open d'Australie. Mais alors qu'une finale de rêve face à Novak Djokovic n'aura pas lieu, le recordman de titres en Grand Chelem a parlé de son état physique et mental après cette douloureuse élimination.

"Je ne pouvais pas frapper en revers, ni courir, mais je voulais finir le match. En tant que tenant du titre, je ne voulais pas abandonner.J'ai un problème à la hanche depuis plusieurs années et ces trois derniers jours, j'ai eu plus de douleurs, mais cela ne m'empêchait pas de jouer. Nous devons attendre, faire plus de tests et comprendre l'étendue du problème. Il est difficile de déterminer si c'est un muscle, si c'est l'articulation, si c'est le cartilage. Je ne sais pas. En tant que tenant du titre, je ne voulais pas abandonner. C'est un jour difficile, une blessure de plus, un moment dur de plus. Je ne vais pas mentir et dire que je ne suis pas détruit mentalement maintenant. C'est dur pour moi. J'espère que ce n'est pas trop sérieux et que ça ne m'éloignera pas trop longtemps des courts. Il n'y a pas que la récupération. C'est toute la quantité de travail que vous devez fournir pour revenir à un niveau décent. Je suis déjà passé par ce processus tant de fois dans ma carrière, et je suis prêt à continuer, je pense, mais ce n'est pas facile, c'est certain", a balancé Nadal, très touché par cette sortie de route prématurée en Australie et qui va devoir tout donner pour revenir à son meilleur niveau.