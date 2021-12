Open d'Australie : Pouille préféré à Tsonga pour la wild-card ?

Il pourrait bien ne pas réussir son pari. Selon les informations de RMC Sport, c'est Lucas Pouille qui va hériter de la wild-card pour l'édition 2022 de l'Open d'Australie, au détriment de Jo-Wilfried Tsonga. Pourtant, ce dernier, finaliste de l'épreuve, du côté de Melbourne, il y a quelques années, et plus précisément au début de la saison 2008, comptait beaucoup sur cette invitation et avait beaucoup d'espoirs en mémoire du passé. De plus, le Tricolore espérait également pouvoir se rendre sur place afin de glaner le maximum de points et effectuer ainsi une belle remontée au classement ATP.

Plus de garanties offertes par Pouille ?

Chaque année, l'une de ces invitations revient à un représentant tricolore, dans la mesure où la Fédération française de tennis et son homologue australienne ont un accord à ce sujet. Pour ce qui est de Tsonga, il n'a plus disputé la moindre rencontre sur le circuit ATP depuis l'édition 2021 de Wimbledon. C'est Lucas Pouille lui-même qui a confirmé, auprès de RMC Sport, avoir reçu ce précieux sésame. Une confirmation intervenue pas plus tard que ce mercredi, alors que le principal intéressé, qui occupe aujourd'hui la 155eme place mondiale, se trouve actuellement du côté de Créteil, pour y disputer la finale des Interclubs. Le choix a été fait ainsi car le Nordiste offrirait plus de garanties à la FFT que le Manceau.