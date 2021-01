Open d'Australie : Plus d'hôtel pour la quarantaine des joueurs ?

BREAKING | Plans for the Australian Open are in disarray after a contract to quarantine international tennis players at The Westin Melbourne was abruptly cancelled. https://t.co/EYlI2EyM5R

— The Age (@theage) January 4, 2021

Les joueurs ne sont pas prévenus non plus

Retournement de situation à Melbourne. Alors que les participants doivent arriver dans dix jours pour effectuer leur quarantaine avant l'Open d'Australie, qui débute le 8 février, l'hôtel sélectionné par les organisateurs ne souhaite plus les accueillir. Et pour cause, des propriétaires voisins du Westin Melbourne ont menacé de porter plainte. De nouveaux cas de coronavirus sont récemment apparus à Melbourne et l'arrivée d'une centaine de joueurs effraye ces voisins, certains âgés de plus de 80 ans. De plus, ils affirment ne pas avoir été prévenus et s'être vus imposés cette décision par la Fédération australienne de tennis. Cette dernière a dû chercher un nouvel hôtel, et il devrait être dévoilé dans la journée de mardi ou de mercredi selon les déclarations de Lisa Neville, ministre de la Police de l'État de Victoria.Actuellement en Floride ou en Turquie dans le cadre de tournois ATP 250, certains joueurs n'ont toujours aucune information sur leurs modalités de voyage. De même pour ceux qui s'entraînent ailleurs, comme Novak Djokovic. Mais si leur voyage est prévu entre le 15 et le 17 janvier pour respecter les quatorze jours de quarantaine obligatoires, ils n'ont plus eu d'informations à ce sujet depuis fin décembre. Dans un témoignage recueilli par L'Équipe, un joueur s'inquiète de ce manque de nouvelles : "disait-il.Déjà touchée en 2020 par les incendies en Australie, l'organisation du tournoi est une nouvelle fois bouleversée. Sans oublier le grand absent de la compétition, Roger Federer. L'Open d'Australie risque vraiment d'être particulier cette année.