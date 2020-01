Open d'Australie : Novak Djokovic très ému à l'évocation de Kobe Bryant

"When I needed some advice and some support, he was there for me."



An emotional Novak Djokovic pays tribute to Kobe.



Le monde du sport continue de pleurer Kobe Bryant. A Melbourne notamment, les hommages se sont multipliés pendant l'Open d'Australie. Le dernier en date a été réalisé par Novak Djokovic. Avant de jouer son quart de finale face à Milos Raonic, le Serbe a semblé très affecté par le décès du basketteur.Au niveau de la poitrine, le numéro 2 mondial avait les initiales KB, les numéros 8 et 24 ainsi qu'un cœur brodés.Une fois la qualification pour une demi-finale contre Roger Federer en poche, le joueur de 32 ans a été interrogé sur ce sujet par John McEnroe. Et Nole a eu du mal à masquer son émotion. Il a quand même réussi à évoquer la relation très spéciale qu'il entretenait avec la légende des Lakers."Je ne sais pas quoi dire. Ca a pris tout le monde par surprise. Il était un des plus grands athlètes de l'histoire. Il m'a inspiré comme beaucoup de monde. J'avais la chance de le fréquenter personnellement ces dix dernières années. Quand j'avais besoin de conseils ou de soutiens, il était là pour moi. Il était un mentor et un ami. Ca me brise le cœur de voir ce qui est arrivé à lui et à sa fille". Une nouvelle preuve que Kobe était bien plus qu'un athlète et que son aura dépassait largement le cadre du basket.