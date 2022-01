Open d'Australie : Nishikori renonce à Melbourne

Quatre quarts pour Nishikori en Australie

Un forfait de plus pour l’Open d’Australie ! Après Roger Federer, Dominic Thiem, Milos Raonic ou encore Stan Wawrinka, c’est un autre ancien finaliste en Grand Chelem qui est contraint de renoncer au premier Majeur de la saison. Le Japonais Kei Nishikori (32 ans, 47eme) l’a annoncé ce jeudi via ses réseaux sociaux : « Bonne année tout le monde ! Je vous souhaite une année 2022 heureuse et en bonne santé. De mon côté, c’est un peu moins positif malheureusement.C’est très décevant car pour moi, l’Open d’Australie est un peu mon Grand Chelem à domicile. Le Grand Chelem asiatique. J’ai hâte d’être de retour l’année prochaine. Je travaille dur pour guérir et je ferai tout mon possible pour être de retour sur le court bientôt. Merci pour le soutien. »Kei Nishikori aurait dû participer à son onzième Open d’Australie, un tournoi dont il a atteint les quarts de finale en 2012 (défaite contre Murray), 2015 (défaite contre Wawrinka), 2016 (défaite contre Djokovic) et 2019 (défaite contre Djokovic). Mais comme en 2010, 2018 et 2020, le Japonais doit renoncer.L’an passé, Nishikori a remporté 26 matchs et en a perdu 17. Il a eu pour meilleurs résultats une demi-finale à Washington, un quart de finale à Rotterdam, à Dubaï et aux Jeux Olympiques de Tokyo, et un huitième de finale à Roland-Garros. Si tout va bien, on le reverra en février aux Etats-Unis (Dallas et Delray Beach). En attendant, ce forfait fait le bonheur de l’Allemand Philipp Kohlschreiber (38 ans, 114eme), qui entre directement dans le tableau de l’Open d’Australie sans devoir passer par les qualifications.