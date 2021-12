Open d’Australie : Nadal laisse planer le doute

Nadal : "J’ai du temps avant de prendre ma décision"

Dans un mois débutera l’Open d’Australie, premier tournoi du Grand Chelem de l’année. Mais Rafael Nadal sera-t-il présent à Melbourne, où il s’était imposé en 2009 ? A ce jour, rien n’est moins sûr., le n°6 mondial a fait son retour cette semaine lors du tournoi-exhibition d’Abu Dhabi, où il a été battu en deux sets par Andy Murray puis en trois sets par Denis Shapovalov. Après cette défaite contre le Canadien, l’Espagnol de 36 ans a confié qu’il n’était pas encore sûr de disputer l’Open d’Australie, lui qui est également inscrit au tournoi préparatoire de Melbourne la semaine du 3 janvier.« J’ai besoin de parler à mon équipe, de rentrer à la maison et voir comment mon corps répond après ces quelques jours. Le plan, c’est d’aller en Australie, mais je ne peux pas le garantir à 100%. J’ai du temps avant de prendre ma décision. A ce point de ma carrière, j’ai besoin de voir jour après jour, de bien étudier chaque mouvement. Il y a des choses à améliorer, mais en regardant les choses avec perspective, ça a été un tournoi positif.», a expliqué l’homme aux 20 tournois du Grand Chelem. Evidemment plus proche de la fin de sa carrière que du début, le Majorquin ne veut toutefois pas finir en roue libre et se fixe encore des objectifs, même s’il ne précise pas lesquels. « Je ne joue pas pour l’argent ou juste pour le plaisir, reconnait-t-il. Je joue pour continuer à atteindre des objectifs ou au moins apprécier le processus pour essayer d’atteindre mes objectifs. Si je ne les atteins pas, d’accord, mais la motivation et la passion sont toujours là. » Nul doute que l’un des objectifs majeurs doit être de remporter un quatorzième Roland-Garros…