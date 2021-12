Open d’Australie : Nadal est arrivé, V.Williams forfait

🤫 Don’t tell anyone…

… here I am 😉 pic.twitter.com/x1F2BJnH3y

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) December 31, 2021

Pas de soeurs Williams à Melbourne

« Ne le dites à personne. Je suis là ». C’est par ces quelques mots, accompagné d’une photo de lui sur le court bleu de Melbourne, que Rafael Nadal a annoncé son arrivée en Australie. Onze jours après avoir révélé qu’il avait été testé positif au coronavirus au retour du tournoi-exhibition d’Abu Dhabi, qui s’est avéré un véritable cluster (Bencic, Jabeur, Shapovalov ou encore Rublev ont également été testés positifs), le Majorquin de 35 ans est guéri, a respecté sa période d’isolement et a donc pu prendre l’avion pour se rendre à l’autre bout du monde.Ce sera le premier tournoi ATP du désormais n°6 mondial depuis celui de Washington en août où il avait perdu en huitièmes de finale avant de mettre un terme à sa saison en raison d’une blessure à un pied. Il disputera ensuite son 17eme Open d'Australie, tournoi qu'il avait remporté en 2009 face à Roger Federer et où il reste sur deux quarts de finale.Venus Williams, quant à elle, ne verra pas l’Australie. L’Américaine de 41 ans, tombée au 318eme rang mondial, a décidé de renoncer à la wild-card que les organisateurs lui avaient attribuée. Blessée à une jambe, elle n’a plus joué sur le circuit WTA depuis fin août et le tournoi de Chicago, mettant fin à une saison 2021 où elle n’a remporté que trois matchs. La joueuse aux sept tournois du Grand Chelem (cinq Wimbledon, deux US Open) était la semaine passée en vacances à Paris et se trouve actuellement en Floride avec sa sœur Serena, également forfait pour le premier Majeur de la saison.Venus Williams a déjà disputé 21 Open d'Australie, atteignant la finale en 2003 et 2017, à chaque fois perdue contre sa soeur.