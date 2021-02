Open d’Australie : Nadal déçu mais beau joueur, Tsitsipas sur un nuage

Stefanos Tsitsipas a réalisé une performance hors du commun. Mené deux manches à rien par Rafael Nadal en quarts de finale de l’Open d’Australie, le Grec a inversé la tendance pour s’imposer en cinq manches face au Majorquin. Une performance qui a laissé le natif d’Athènes « sans voix ». « Je n’ai pas de mots pour décrire ce qui vient de se passer sur le court. Mon tennis parle de lui‐même, a confié Stefanos Tsitsipas à l’issue de la rencontre. C’est un sentiment incroyable de pouvoir se battre à un tel niveau et de pouvoir tout donner sur le court. » Assurant avoir démarré le match « avec pas mal de nervosité », le numéro 6 mondial ne s’explique pas comment il a pu renverser Rafael Nadal. « Je ne sais pas ce qui s’est passé après le troisième set. Je vole comme un petit oiseau, tout fonctionnait pour moi, a-t-il assuré. Les émotions à la toute fin sont indescriptibles, c’est quelque chose d’incroyable. »

Nadal ne se cherche pas d’excuses

Une performance qui, si elle a laissé Stefanos Tsitsipas muet, n’est pas dévalorisée par une éventuelle défaillance de Rafael Nadal. Alors qu’il a entamé la première levée du Grand Chelem avec des soucis de dos qui ne lui ont pas permis de défendre les couleurs de l’Espagne lors de l’ATP Cup, le numéro 2 mondial ne s’est pas cherché d’excuses. « Ma défaite n’a rien à voir avec mon dos, a confié le natif de Manacor. Stefanos Tsitsipas est l’un des meilleurs joueurs du monde, je devais être prêt à tout. » Tout comme son adversaire, le « Taureau de Manacor » a ressenti un changement dans le jeu du Grec à l’issue des deux premières manches. « Son niveau a changé dans le troisième set, il a joué à un très, très haut niveau dans les quatrième et cinquième sets », assure Rafael Nadal qui compte désormais reprendre un travail de préparation en vue de la suite de la saison et, notamment, la terre battue. « Je dois rentrer chez moi et m’entraîner pour essayer d’être encore meilleur, tout simplement », a confié un Rafael Nadal touché par ce revers qui pourrait lui coûter la deuxième place au classement ATP.