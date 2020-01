Open d'Australie : Monfils a poussé un coup de gueule en conférence de presse

Les journalistes ont dû prendre leur mal en patience pendant quelques minutes avant de pouvoir interroger Gaël Monfils sur ses débuts victorieux à l'Open d'Australie, ce mardi aux dépens de Lu (6-1, 6-4, 6-2). De la même façon, ils n'ont pas pu lui poser tout de suite la question qui leur brûlait les lèvres, au sujet de l'évolution de la blessure à une main du numéro 1 français. Avant toute chose, Monfils, agacé, a en effet tenu à faire une mise au point à propos justement de cette blessure, et surtout de cette rumeur voulant que le joueur l'ait contractée en jouant aux jeux vidéos sur sa console. Quand il a découvert ces bruits, le numéro 10 mondial a vu rouge. « Ça ne m'a pas plu. Je n'ai plus vingt ans. Je vois des titres qui disent que je me suis blessé en jouant aux jeux vidéo (...) Je voulais remettre les choses dans leur contexte », s'est emporté l'intéressé, bien décidé à faire la lumière sur cette affaire. « Je me suis fait un œdème osseux le 7 décembre, pas en jouant à la PlayStation, je jouais sur un jeu d'ordinateur, et j'étais en vacances (...) Je vois partout que je me suis blessé en jouant aux jeux vidéo, je ne me suis pas blessé, tout va bien. C'est une broutille. Un truc où je suis en vacances. »

Monfils : « Déjà que les gens pensent que je suis très fragile... »

Le Parisien est d'autant plus énervé que cette histoire est encore venue donner du grain à moudre à ses détracteurs, et ça, ça ne lui plaît pas. « Je me suis fait mal mais je ne me suis pas blessé ! Déjà que les gens pensent que je suis très fragile, ils se disent : ''Il a encore fait le con, il joue aux jeux vidéo.'' Ça va quoi ! Il y a des choses beaucoup plus importantes. » « La Monf' » s'était blessé le 7 décembre dernier. Mardi, il a prouvé qu'il était parfaitement rétabli en écartant facilement de sa route le joueur taïwanais qui n'apparaît plus dans les classements faute de ne pas avoir joué en compétition entre mai 2018 et ce mardi contre le Français au premier tour de l'Open d'Australie. Monfils passera son premier vrai test, et pour lui et pour sa main, au prochain tour, face au géant croate Ivo Karlovic. Une nouvelle occasion de remettre les pendules à l'heure.