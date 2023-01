Open d'Australie : l'oubli assez improbable de Djokovic au sujet de Tsitsipas

C'est un oubli qui va en étonner plus d'un. Lundi, après sa qualification majestueuse pour les quarts de finale de l'Open d'Australie, Novak Djokovic était en conférence de presse. Et il a été amené à parler des concurrents restants dans le tournoi, avec les chances pour chacun et notamment les siennes. En quête d'un dixième titre à l'Open d'Australie, le "Djoker" fait figure d'immense favori au vu de son expérience et étant donné qu'il est le seul encore restant en lice à avoir gagné un titre du Grand Chelem dans sa carrière. Sauf qu'au moment d'évoquer Stefanos Tsitsipas, qui semble être l'adversaire le plus dangereux du Serbe, ce dernier a été auteur d'un oubli plus qu'étonnant.

Djokovic oublie une finale de Majeur face à Tsitsipas

"Être le seul joueur restant dans le tournoi à avoir remporté un Grand Chelem me flatte, mais je ne pense pas que cela fera une grande différence, pour être honnête. Peut-être que ce sera le cas dans une certaine mesure, je veux dire, pour moi, mais peut-être pas pour les autres. Je ne sais pas", a d'abord confié Djokovic, avant de parler du fait qu'il était le seul à avoir joué une finale de Grand Chelem parmi les joueurs restants. Sauf que cela était faux puisque l'ancien numéro 1 mondial a affronté un certain Tsitsipas lors de la finale de Roland-Garros 2021.

"Je connais Tsitsipas, par exemple, probablement le gars le plus expérimenté de tous les quarts de finalistes. Il a déjà joué plusieurs fois les phases finales d'un Grand Chelem. Je pense qu'il n'a jamais joué de finale, est-ce que je me trompe?", argue Djokovic, avant d'être repris par les journalistes et de finalement s'excuser. "C'est exact, c'est exact. Désolé, je me suis trompé. Ce que je voulais dire, c'est que je voulais le complimenter parce que c'est quelqu'un qui a l'air prêt à aller chercher le titre. La façon dont il a joué, il s'en rapproche de plus en plus", a rectifié le Serbe, qui avait pourtant joué une finale très marquante face au Grec avec un succès en cinq sets pour le lauréat de 21 titres du Grand Chelem (6-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4). Alors Djokovic a-t-il réellement oublié et est-ce une stratégie de sa part en vue de déstabiliser son possible adversaire en finale dimanche ? Nul ne le sait.