Open d'Australie : L'organisateur confirme les nouvelles dates de la prochaine édition

Australian Open 2021 will take place at Melbourne Park from 8 to 21 February.

Un tournoi avec la présence de 50% du public habituel ?

C'est désormais officiel. L'édition 2021 de l'Open d'Australie aura de nouvelles dates et se déroulera ainsi bel et bien du 8 au 21 février prochains. Il s'agit tout bonnement d'une première dans l'histoire du tournoi.à travers la voix de son patron Craig Tiley, qui occupe ainsi également la place de directeur du prestigieux tournoi de tennis. Le tout étant forcément de respecter au maximum les mesures sanitaires en vigueur dans le pays, en cette période de coronavirus qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui de sévir à travers le monde. Alors qu'il s'agit donc d'une confirmation officielle, cette information avait déjà été révélée par l'ATP, ce jeudi. Dans un communiqué, Craig Tiley a ainsi notamment déclaré : « Ce sera un Open d'Australie historique à bien des niveaux. Pour la première fois en plus de cent ans, le tournoi débutera en février. Nous espérons offrir aux joueurs les meilleures conditions possibles. »Tiley n'a également pas manqué de rappeler sa fierté, dans la mesure où le tournoi peut se tenir malgré le contexte sanitaire actuel et les mesures particulièrement contraignantes prises par le pays : « Il a fallu huit mois de travail au côté des autorités gouvernementales et de l'état de Victoria (ndlr : où se situe Melbourne), pour nous donner l'opportunité d'organiser le tournoi.que la communauté victorienne a construit grâce à des sacrifices incroyables, au cours de six derniers mois. » Dans le même temps, Tiley a également indiqué espérer accueillir 50% du public habituellement présent sur les différents courts, du côté de Melbourne, alors que la billetterie ouvrira ses portes à compter du 23 décembre prochain.