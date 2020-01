Open d’Australie : Les compliments de Nadal à Kyrgios

Entre Rafael Nadal et Nick Kyrgios, cela n’a pas toujours été l’amour fou, l’Espagnol reprochant souvent à l’Australien son attitude durant les matchs. Mais ce lundi, après l’avoir battu en quatre sets (6-3, 3-6, 7-6, 7-6) en huitièmes de finale de l’Open d’Australie, pour la cinquième fois en huit confrontations, le n°1 mondial a eu des paroles très positives envers son adversaire, que ce soit en interview d’après-match sur le court, ou en conférence de presse.

Nadal : "J’ai aimé le Nick Kyrgios de ce tournoi"

« C’était un match très difficile, a reconnu l'Espagnol. Au début je contrôlais, mais vous ne contrôlez jamais vraiment contre Nick. Quand j’ai fait l’erreur d’être breaké au deuxième set (à 2-1, ndlr), c’était tellement difficile de le breaker à nouveau. J’ai fait pareil dans le quatrième (débreak de Kyrgios à 5-4, ndlr), mais il a joué un bon jeu. J’ai fait un mauvais jeu à 5-4, j’étais nerveux, ça fait partie de ce sport et il faut l’accepter. J’ai essayé de m’en remettre mentalement à 6-5 et dans le tie-break, où j’ai bien servi. Quand il joue comme aujourd’hui avec une attitude positive, il donne beaucoup à ce sport. Il est l’un des joueurs les plus talentueux du circuit et j’ai aimé le Nick Kyrgios de ce tournoi. Il est un de ces joueurs qui peuvent être très très intéressants pour le public. Je l’ai vu presque à chaque match pendant le tournoi, et il a eu une super attitude. Son talent est l’un des meilleurs du monde, sans aucun doute, avec de bonnes chances de se battre pour chaque tournoi ». En attendant, c’est Rafael Nadal qui défiera Dominic Thiem en quarts de finale à Melbourne, alors qu’on ne reverra pas Nick Kyrgios en compétition avant le tournoi de New York dans deux semaines…