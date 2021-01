Open d’Australie : Les autorités locales autorisent la présence du public

Le huis clos ne sera pas de mise lors de l’Open d’Australie. Alors que les joueuses et joueurs devant participer à la première levée du Grand Chelem ont vu leur quarantaine obligatoire de quatorze jours prendre fin récemment, certaines têtes d’affiche ayant même déjà joué à Adelaide, les autorités locales et les organisateurs du tournoi ont finalement statué sur la présence du public à l’occasion de la quinzaine disputée à Melbourne. Si l’idée d’une ouverture totale des travées des différents courts a été rapidement écartée, le ministre des sports de l’Etat de Victoria, Martin Pakula, a confirmé qu’une jauge variable a été fixée pour l’ensemble du tournoi. Pour les huit premiers jours de compétition, un maximum de 30 000 personnes pourra accéder à Melbourne Park.

Les autorités espèrent « une ambiance incroyable »

A compter des quarts de finale, avec la concentration des rencontres sur les principaux courts, cette limite sera abaissée à 25 000 personnes. Au total, ce sont pas moins de 390 000 spectateurs qui pourront assister aux matchs, soit environ 50% de l’affluence totale constatée lors de l’édition 2020 de l’Open d’Australie. « Ça sera l'événement international avec public le plus important que le monde ait vu depuis de longs mois », a confié avec enthousiasme Martin Pakula dans un communiqué. Ce dernier a également confié espérer « une ambiance incroyable, pas si différente de celle vue sur tous les Opens des dernières années » pour la fin de l’Open d’Australie, même s’il admet que « ce ne sera pas comme ces dernières années ». Un certain relâchement au niveau des consignes sanitaires qui tient à la situation particulière de l’Australie, et notamment de l’Etat de Victoria, qui n’a pas recensé le moindre cas de coronavirus depuis plus de trois semaines.