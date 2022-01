Open d’Australie : Les autorités espagnoles dans le flou concernant un voyage de Djokovic à Marbella

Le cas Novak Djokovic devient toujours plus une affaire d’Etat. Alors que le président serbe Aleksandar Vucic s’était montré peu amène à l’encontre de l’Australie au sujet du traitement infligé au numéro 1 mondial à la suite de l’annulation de son visa, ce sont désormais les autorités espagnoles qui sont mêlées à cette affaire. En effet, selon le quotidien australien The Herald Sun, une enquête est en cours afin de déterminer si Novak Djokovic n’a pas fait une fausse déclaration sur son formulaire d’entrée sur le territoire de l’Australie. A la question concernant le fait d’avoir voyagé dans les quatorze jours précédant son vol vers Melboune, le Serbe a répondu par la négative. Or, selon certaines publications sur les réseaux sociaux, Novak Djokovic avait été vu en Serbie autour du 25 décembre puis à Marbella, plus précisément à la SotoTennis Academy, le 31 décembre dernier.

L’Espagne n’a « pas trace » de Djokovic

Ce qui permettrait d’affirmer que le numéro 1 mondial a voyagé de Serbie jusqu’en Espagne dans les deux semaines précédant son arrivée en Australie. Présent en conférence de presse ce mardi, quelques heures après la publication de l’article dans la presse australienne de la possible faute de Novak Djokovic, le ministre espagnol des Affaires Etrangères n’a pas échappé à une question sur le sujet. « Je n'ai pas trace de la présence de Djokovic, a ainsi déclaré José Manuel Albares face à la presse. Nous n'avons pas été contactés par le gouvernement australien pour une demande sur ces documents. » Toutefois, si les autorités australiennes souhaitent retracer précisément les allées et venues de Novak Djokovic dans les jours qui ont précédé son vol vers Melbourne, les autorités espagnoles pourraient bien être sollicitées, ce qui pourrait être préjudiciable au Serbe tant les éléments déjà disponibles à ce sujet sont criants.