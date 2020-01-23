Open d'Australie : Le programme de vendredi

OPEN D'AUSTRALIE

Programme du vendredi 24 janvier 2020 (en heure française)



ROD LAVER ARENA

A partir de 1h00

Barty (AUS, n°1) - Rybakina (KAZ, n°29)

Q.Wang (CHN, n°27) - S.Williams (USA, n°8)

Nishioka (JAP) - Djokovic (SER, n°2)



Pas avant 9h00

Osaka (JAP, n°3) - Gauff (USA)

Millman (AUS) - Federer (SUI, n°3)



MARGARET COURT ARENA

A partir de 1h00

Schwartzman (ARG, n°14) - Lajovic (SER, n°24)

Alexandrova (RUS, n°25) - Kvitova (RTC, n°7)

Keys (USA, n°10) - Sakkari (GRE, n°22)



Pas avant 9h00

Tsitsipas (GRE, n°6) - Raonic (CAN, n°32)

S.Zhang (CHN) - Kenin (USA, n°14)



MELBOURNE ARENA

Pas avant 2h30

Jabeur (TUN) - Wozniacki (DAN)

Cilic (CRO) - Bautista Agut (ESP, n°9)

Pella (ARG, n°22) - Fognini (ITA, n°12)



1573 ARENA

A partir de 1h00

Un double

Fucsovics (HUN) - Paul (USA)



Pas avant 5h00

Riske (USA, n°18) - Goerges (ALL)

Sandgren (USA) - Querrey (USA)