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Open d'Australie

Open d'Australie : Le programme de vendredi

Découvrez le programme de vendredi à l'Open d'Australie, avec le début du troisième tour chez les hommes et chez les femmes. Ashleigh Barty, Novak Djokovic, Naomi Osaka et Roger Federer seront notamment sur les courts.

OPEN D'AUSTRALIE 
Programme du vendredi 24 janvier 2020 (en heure française)

ROD LAVER ARENA
A partir de 1h00
Barty (AUS, n°1) - Rybakina (KAZ, n°29)
Q.Wang (CHN, n°27) - S.Williams (USA, n°8)
Nishioka (JAP) - Djokovic (SER, n°2)

Pas avant 9h00 
Osaka (JAP, n°3) - Gauff (USA)
Millman (AUS) - Federer (SUI, n°3)

MARGARET COURT ARENA
A partir de 1h00
Schwartzman (ARG, n°14) - Lajovic (SER, n°24)
Alexandrova (RUS, n°25) - Kvitova (RTC, n°7)
Keys (USA, n°10) - Sakkari (GRE, n°22)

Pas avant 9h00 
Tsitsipas (GRE, n°6) - Raonic (CAN, n°32)
S.Zhang (CHN) - Kenin (USA, n°14)

MELBOURNE ARENA
Pas avant 2h30 
Jabeur (TUN) - Wozniacki (DAN)
Cilic (CRO) - Bautista Agut (ESP, n°9)
Pella (ARG, n°22) - Fognini (ITA, n°12)

1573 ARENA
A partir de 1h00
Un double
Fucsovics (HUN) - Paul (USA)

Pas avant 5h00
Riske (USA, n°18) - Goerges (ALL)
Sandgren (USA) - Querrey (USA)
Précédent Open d'Australie (F) : Ka.Pliskova, Halep, Svitoli
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