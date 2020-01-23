Open d'Australie : Le programme de vendredi

OPEN D'AUSTRALIE
Programme du vendredi 24 janvier 2020 (en heure française)
ROD LAVER ARENA
A partir de 1h00
Barty (AUS, n°1) - Rybakina (KAZ, n°29)
Q.Wang (CHN, n°27) - S.Williams (USA, n°8)
Nishioka (JAP) - Djokovic (SER, n°2)
Pas avant 9h00
Osaka (JAP, n°3) - Gauff (USA)
Millman (AUS) - Federer (SUI, n°3)
MARGARET COURT ARENA
A partir de 1h00
Schwartzman (ARG, n°14) - Lajovic (SER, n°24)
Alexandrova (RUS, n°25) - Kvitova (RTC, n°7)
Keys (USA, n°10) - Sakkari (GRE, n°22)
Pas avant 9h00
Tsitsipas (GRE, n°6) - Raonic (CAN, n°32)
S.Zhang (CHN) - Kenin (USA, n°14)
MELBOURNE ARENA
Pas avant 2h30
Jabeur (TUN) - Wozniacki (DAN)
Cilic (CRO) - Bautista Agut (ESP, n°9)
Pella (ARG, n°22) - Fognini (ITA, n°12)
1573 ARENA
A partir de 1h00
Un double
Fucsovics (HUN) - Paul (USA)
Pas avant 5h00
Riske (USA, n°18) - Goerges (ALL)
Sandgren (USA) - Querrey (USA)
Programme du vendredi 24 janvier 2020 (en heure française)
ROD LAVER ARENA
A partir de 1h00
Barty (AUS, n°1) - Rybakina (KAZ, n°29)
Q.Wang (CHN, n°27) - S.Williams (USA, n°8)
Nishioka (JAP) - Djokovic (SER, n°2)
Pas avant 9h00
Osaka (JAP, n°3) - Gauff (USA)
Millman (AUS) - Federer (SUI, n°3)
MARGARET COURT ARENA
A partir de 1h00
Schwartzman (ARG, n°14) - Lajovic (SER, n°24)
Alexandrova (RUS, n°25) - Kvitova (RTC, n°7)
Keys (USA, n°10) - Sakkari (GRE, n°22)
Pas avant 9h00
Tsitsipas (GRE, n°6) - Raonic (CAN, n°32)
S.Zhang (CHN) - Kenin (USA, n°14)
MELBOURNE ARENA
Pas avant 2h30
Jabeur (TUN) - Wozniacki (DAN)
Cilic (CRO) - Bautista Agut (ESP, n°9)
Pella (ARG, n°22) - Fognini (ITA, n°12)
1573 ARENA
A partir de 1h00
Un double
Fucsovics (HUN) - Paul (USA)
Pas avant 5h00
Riske (USA, n°18) - Goerges (ALL)
Sandgren (USA) - Querrey (USA)