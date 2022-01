Open d'Australie : Le programme de vendredi

OPEN D'AUSTRALIE / VENDREDI 21 JANVIER 2022

A partir de 1h00 (heure française)



Rod Laver Arena

Azarenka (BLR, n°24) - Svitolina (UKR, n°15)

Krejcikova (RTC, n°4) - Ostapenko (LET, n°26)

Alcaraz (ESP, n°31) - Berrettini (ITA, n°7)

Pas avant 9h00

Barty (AUS, n°1) - Giorgi (ITA, n°30)

Khachanov (RUS, n°28) - Nadal (ESP, n°6)



Margaret Court Arena

Parrizas Diaz (ESP) - Pegula (USA, n°21)

Kostyuk (UKR) - Badosa (ESP, n°8)

Opelka (USA, n°23) - Shapovalov (CAN, n°14)

Pas avant 9h00

Anisimova (USA) - Osaka (JAP, n°13)

Mannarino (FRA) - Karatsev (RUS, n°18)



John Cain Arena

Pas avant 3h00

Kudermetova (RUS, n°28) - Sakkari (GRE, n°5)

Pas avant 6h00

A.Zverev (ALL, n°3) - Albot (ROU, Q)



Kia Arena

Pas avant 3h00

Monfils (FRA, n°17) - Garin (CHI, n°16)



1573 Arena

Pas avant 1h00

Kecmanovic (SER) - Sonego (ITA, n°25)



Court 3

Pas avant 3h00

Keys (USA) - Q.Wang (CHN)

Korda (USA) - Carreno Busta (ESP, n°19)