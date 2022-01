Open d'Australie : Le programme de mardi

OPEN D'AUSTRALIE / LUNDI 17 JANVIER 2022

Burel (FRA)

Rinderknech (FRA)

Gaston (FRA)



Humbert (FRA, n°29)

Gasquet (FRA)



Dodin (FRA)

Paire (FRA)

Cornet (FRA)

Garcia (FRA)



- Muguruza (ESP, n°3)Swiatek (POL, n°7) - Dart (GBR, Q)Laaksonen (SUI) - Medvedev (RUS, n°2)Pas avant 9h00 :Sanders (AUS, WC) - Sabalenka (BIE, n°2)M.Ymer (SUE) - Tsitsipas (GRE, n°4)Saville (AUS, WC) - Peterson (SUE)Rublev (RUS, n°5) - Mager (ITA)Halep (ROU, n°14) - Frech (POL)Pas avant 9h00 :Musetti (ITA) - De Minaur (AUS, n°32)Stephens (USA) - Raducanu (GBR, n°17)Kvitova (RTC, n°20) - Cirstea (ROU)Kontaveit (EST, n°6) - Siniakova (RTC)Pas avant 7h00 :Basilashvili (GEO, n°21) - Murray (GBR, WC)Pas avant 9h00 :Broady (GBR, Q) - Kyrgios (AUS)Anderson (USA, WC) - Stosur (AUS, WC)J.Sousa (POR, LL) - Sinner (ITA, n°11)Ruud (NOR, n°8) - Molcan (SLQ)Kerber (ALL, n°16) - Kanepi (ESP)Schwartzman (ARG, n°13) - Krajinovic (SER)Inglis (AUS, WC) - Fernandez (CAN, n°23)Ruusuvuori (FIN) - Auger-Aliassime (CAN, n°9)Dolehide (USA, Q) - Collins (USA, n°27)Mertens (BEL, n°19) - Zvonareva (RUS)Johnson (USA) - Thompson (AUS)Tauson (DAN) - Sharma (AUS)Popyrin (AUS) -Doi (JAP) - Kucova (SLQ)Vondrousova (RTC, n°31) - Hon (AUS, WC)Cressy (USA) - Isner (USA, n°22)Seppi (ITA) - Majchrzak (POL)Bautista Agut (ESP, n°15) - Travaglia (ITA)Bondar (HON) - Pavlyuchenkova (RUS, n°10)Konjuh (CRO) - Rogers (USA)Davidovich Fokina (ESP) - Bolt (AUS, WC)Gomez (EQU,Q) - Cilic (CRO, n°27)Dimitrov (BUL, n°26) - Lehecka (RTC, Q)Golubic (SUI) - Zhang (CHN)Li (USA) - Xin.Wang (CHN)O'Connell (AUS, WC) -Voegele (SUI, Q) - Kasatkina (RUS, n°25)Watson (GBR) - Sherif (EGY)Marterer (ALL, Q) - Fritz (USA, n°20)Skatov (KAZ, Q) - Gombos (SLQ, Q)Bektas (USA, Q) - Samsonova (RUS)Daniel (JAP, Q) - Barrios Vera (CHI, Q)Diyas (KAZ) - Rybakina (KAZ, n°12)Evans (GBR, n°24) - Goffin (BEL)Bouzkova (RTC) - Marino (CAN, Q)Kohlschreiber (ALL) - Cecchinato (ITA)Linette (POL) - Sevastova (LET)Machac (RTC, Q) - J.Cerundolo (ARG)- Begu (ROU)- Monteiro (BRE)Volynets (USA, Q) - Haddad Maia (BRE)Baez (ARG) - Ramos-Vinolas (ESP)- Tomova (BUL, Q)Carballes Baena (ESP) - Berankis (LIT)Dzumhur (BOS, LL) - Andujar (ESP)S.Jang (CdS, Q) - Kovinic (MNE)Van De Zandschulp (PBS) - Struff (ALL)Baptiste (USA, Q) -Zidansek (SLO, n°29) - Rus (PBS)Tiafoe (USA) - Trungelliti (ARG, Q)