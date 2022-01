Open d’Australie : Le gouvernement australien penche pour l'expulsion de Novak Djokovic

I am hearing @AlexHawkeMP will boot out the Joker tomorrow.

— Paul Bongiorno (@PaulBongiorno) January 12, 2022

L’Australie ne veut pas de « dangereux précédent »

Les heures de Novak Djokovic en Australie sont-elles réellement comptées ? Alors que le juge Anthony Kelly a ordonné ce lundi la libération du Serbe, qui était placé dans un centre de rétention depuis son arrivée à Melbourne, le numéro 1 mondial ne devrait finalement pas faire de vieux os sur le territoire australien. En effet, alors qu’une décision venant du ministre de l’Immigration est attendue ce jeudi, le quotidien australien The Herald Sun fait état que la tendance n’est pas en faveur de Novak Djokovic. En vertu d’un article du Migration Act en vigueur en Australie, Alex Hawke a le pouvoir personnel de révoquer le visa accordé au Serbe. Alors que ce dernier a retardé sa décision afin de prendre en compte tous les éléments du dossiers, les récentes révélations concernant les activités de Novak Djokovic ne plaident absolument pas en faveur du nonuple vainqueur de l’Open d’Australie. Selon le journaliste de The Saturday Paper Paul Bongiorno, le sort en serait même jeté.En effet, alors que les doutes sont importants concernant Novak Djokovic, le gouvernement australien est prêt à tout pour éviter un « dangereux précédent » selon The Herald Sun. Si le numéro 1 mondial s’est excusé pour les « erreurs » commises ces dernières semaines, notamment concernant la réponse inexacte sur son formulaire d’entrée sur le territoire australien, qui permettrait à elle seule de justifier une annulation de son visa selon un avocat local, la véracité du test positif daté du 16 décembre pourrait achever de convaincre Alex Hawke. Malgré les possibles troubles diplomatiques qu’une telle décision pourrait provoquer, la tendance est donc très clairement à l’annulation pure et simple du visa accordé à Novak Djokovic et, en conséquence, son expulsion immédiate du territoire australien et l’impossibilité pour le Serbe de défendre son titre à Melbourne Park. Une sanction qui pourrait ne pas être la dernière puisque le natif de Belgrade risque d’être interdit d’entrée en Australie pour trois ans et, en cas de confirmation de la falsification de son test positif, trois ans de suspension par l’ATP.