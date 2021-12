Open d’Australie : La paire Mladenovic-Garcia reformée

Quatre tournois remportés pour la paire Garcia - Mladenovic

Cinq ans qu’on attendait ça ! Depuis leur demi-finale à l’Open d’Australie 2017, Caroline Garcia et Kristina Mladenovic n’avaient plus joué ensemble en double dans un tournoi du Grand Chelem. Ce sera pourtant de nouveau le cas le mois prochain à Melbourne. Les deux joueuses françaises sont en effet inscrites dans le tournoi de double féminin du premier tournoi du Grand Chelem de l’année. De 2018 à 2020, Kristina Mladenovic avait disputé tous les Majeurs aux côtés de Timea Babos. Et avec quelle réussite !En 2021, la Française avait choisi de ne plus jouer le double pour se concentrer sur le simple (sans grande réussite puisqu’elle n’a remporté que trois matchs en Grand Chelem). Et pour débuter 2022, la paire est de nouveau séparée, car Timea Babos n’a pas souhaité se faire vacciner, et ne peut donc pas jouer de tournois en Australie.En attendant une éventuelle reformation du duo pour Roland-Garros, Kristina Mladenovic et Caroline Garcia ont donc décidé de refaire équipe à Melbourne. Et le duo franco-français espère revivre ses grands moments de 2016-17 où sur cinq Majeurs disputés, elles avaient remporté Roland-Garros (en 2016) et joué la finale de l’US Open (en 2016) et de l’Open d’Australie (en 2017). Les deux natives de 1993 avaient également gagné les tournois de Charleston, Stuttgart et Madrid.(avec réussite puisqu'à l'automne, elle avait réussi l'incroyable doublé Pékin-Wuhan et s'était qualifiée pour le Masters). Depuis, la Lyonnaise est revenue en Fed Cup et a joué trois fois en double avec son ancienne partenaire : en Fed Cup contre la Roumanie en demi-finale et contre l’Australie en finale en 2019 (victoires) et aux Jeux Olympiques de Tokyo (défaite au premier tour). Cette reformation sera-t-elle couronnée de succès ? A voir dans les prochaines semaines... Les deux joueuses ont en tout cas décidé de se préparer différemment. Caroline Garcia est déjà arrivée en Australie, où elle disputera le tournoi préparatoire de Melbourne la semaine prochaine, alors que Kristina Mladenovic, qui a disputé la finale du WTA 125 de Séoul la semaine passée, est rentrée chez elle à Dubaï et n'est inscrite à aucun tournoi avant l'Open d'Australie.