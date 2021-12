Open d’Australie : La FFT confie ses invitations à Pouille et Ferro

Ferro désignée, Parry et Tan en attente

La Fédération Française de tennis (FFT) a fait son choix. Grâce à un accord de réciprocité avec Tennis Australia concernant Roland-Garros et l’Open d’Australie, les instances fédérales disposent d’une invitation pour le simple messieurs et une invitation pour le simple dames de la première levée du Grand Chelem. Comme les récentes rumeurs le laissait entendre, Lucas Pouille intègrera bien le tableau principal de l’Open d’Australie, alors qu’il était en concurrence avec Jo-Wilfried Tsonga. « Le choix de Lucas Pouille est basé sur son potentiel sportif, a déclaré dans un communiqué Nicolas Escudé, Directeur Technique National de la FFT. Il a connu des difficultés à cause de plusieurs blessures. En cette fin d'année, il montre de belles choses même si cela ne se matérialise pas encore au classement. Il est encore jeune, il était 10eme mondial il n’y a pas si longtemps. Cette invitation est un coup de pouce pour lui remettre le pied à l’étrier. »Pour ce qui est de l’invitation concernant le tableau de simple dames, la FFT a décidé de faire confiance à Fiona Ferro. L’actuelle 104eme au classement WTA a atteint le troisième tour cette année, avec une élimination au troisième tour par Iga Swiatek. « Fiona Ferro fait partie de l’équipe de France et elle est aux portes du tableau final, a confié Nicolas Escudé. Au niveau sportif et de l’état d’esprit, c’est totalement logique qu’elle bénéficie de cette wild-card. » Toutefois, cette invitation pourrait changer de mains dans les semaines à venir. En effet, grâce à son classement, Fiona Ferro est la première remplaçante pour le tableau principal de l’Open d’Australie et pourrait l’intégrer directement en cas de forfait. Pour prévenir un tel cas de figure, la FFT a placé Diane Parry en première position d’une liste d’attente devant Harmony Tan. Si l’entrée directe de Fiona Ferro se confirme, la FFT distribuera l’invitation qui lui est confiée dans l’ordre de cette liste d’attente.