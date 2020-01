Open d’Australie (H) : Zverev regrette les occasions manquées

Ce vendredi, Alexander Zverev disputait la première demi-finale en Grand Chelem de sa carrière, mais il n’est pas parvenu à se qualifier pour sa première finale. Le joueur allemand de 22 ans a subi la loi de Dominic Thiem (3-6, 6-4, 7-6, 7-6), qui s’est montré bien plus fort sur les points importants, comme l’a regretté le n°7 mondial en conférence de presse d’après-match. « C’était un super tournoi et un super match aujourd’hui. J’ai débuté ce tournoi en étant différent. Je ne jouais pas à mon meilleur niveau, j’y suis allé pas à pas, match après match. D’habitude je ne fais pas ça en Grand Chelem. Là, je suis déçu après ce match. J’ai eu beaucoup d’occasions. J’ai eu 14 balles de break, c’est beaucoup. Dans les moments importants, je n’ai pas joué de mon mieux, contrairement à lui. C’est comme ça que le match a tourné en sa faveur. Il y a eu beaucoup de moments serrés, ça a été quatre sets serrés. Dans le troisième set j’ai eu des balles de set, dans le quatrième j’ai eu des chances. Il faudra que je fasse mieux la prochaine fois. Mais bravo à lui, il joue un tennis incroyable en ce moment. » On devrait désormais retrouver Alexander Zverev au tournoi d’Acapulco, la semaine du 24 février, où il espère poursuivre sur sa lancée australienne.