Open d'Australie (H) : Une wild-card pour Murray

Britain's former world number one Andy Murray has been awarded a wildcard for February's Australian Open, tournament director Craig Tiley said on Sunday.​ https://t.co/zp3KaGVA3h

— Reuters Sports (@ReutersSports) December 27, 2020

Un retour après deux ans d’absence

Andy Murray verra bien l’Open d’Australie !. L’invitation a été confirmée par le directeur du tournoi, Craig Tiley, en personne. «Sa retraite a été un moment émouvant et le voir revenir, après avoir subi une importante opération chirurgicale et s'être reconstruit pour reprendre la tournée, sera un moment fort de l'Open d’Australie 2021 » a-t-il annoncé dans des propos repris par Reuters ce dimanche. En effet, celui qui a atteint cinq fois la finale du tournoi (2010, 2011, 2013, 2015 et 2016) sans jamais l’emporter pensait prendre sa retraite après l’édition 2019 en raison de ses douleurs incessantes à la hanche.Murray avait, cette année-là, été éliminé dès le premier tour par Roberto Bautista Agut en cinq sets. Ce match reste le dernier qu’il a disputé sur la surface bleue du Grand Chelem australien puisqu’il n’a pas pris part à la dernière édition, juste avant que l’épidémie de coronavirus vienne chambouler le calendrier. L’homme aux trois titres en Grand Chelem peut se réjouir de cette nouvelle. Il rejoint ainsi les six Australiens déjà invités pour participer à la prochaine édition, soit Christopher O'Connell et Marc Polmans dans le tableau masculin, Daria Gavrilova, Astra Sharma, Maddison Inglis et Lizette Cabrera chez les femmes. Pour rappel,Celui-ci se déroulera du 7 au 13 janvier. Les bonnes nouvelles s’enchaînent pour le joueur de 33 ans qui espère désormais que ses ennuis physiques resteront derrière lui.