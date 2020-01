Open d'Australie (H) : Un 50eme huitième pour Djokovic !

Novak Djokovic dispute en ce mois de janvier à Melbourne le 60eme tournoi du Grand Chelem de sa carrière, et pour la 50eme fois, le Serbe sera présent en deuxième semaine ! Le tenant du titre n'a rencontré aucune difficulté pour éliminer le Japonais Yoshihito Nishioka (71eme), qu'il avait déjà écrasé lors de la dernière Coupe Davis à Madrid. Il s'est imposé 6-3, 6-2, 6-2 en 1h26. Djokovic n'a eu qu'une seule balle de break à défendre, au moment où il servait pour le match. Sinon, il s'est montré d'une efficacité redoutable sur sa mise en jeu (16 aces, 74% de doubles-fautes), ne perdant qu'un point dans le premier set (tout en faisant le break à 1-0), aucun point dans le deuxième (break à 0-0 et 4-2) et sept dans le troisième (break à 0-0 et 2-0). Bousculé au premier tour par l'Allemand Stebe, Djokovic est désormais complètement rentré dans son tournoi ! Il espère poursuivre sa route face à Diego Schwartzman (14eme), vainqueur en trois sets de Dusan Lajovic : 6-2, 6-3, 7-6. L'Argentin a remporté le premier set en breakant à 3-2 et 5-2, le deuxième en breakant à 2-1 et 4-3 (le Serbe avait débreaké) et le troisième après une série de breaks (six entre 0-0 et 4-3) où il a fini par avoir le dernier mot. Djokovic mène 3-0 dans ses confrontations avec l'Argentin.



OPEN D'AUSTRALIE (Australie, Grand Chelem, dur extérieur)

Tenant du titre : Novak Djokovic (SER)



3eme tour

Nadal (ESP, n°1) - Carreno Busta (ESP, n°27)

Kyrgios (AUS, n°23) - Khachanov (RUS, n°16)

Monfils (FRA, n°10) - Gulbis (LET, Q)

Fritz (USA, n°29) - Thiem (AUT, n°5)



Medvedev (RUS, n°4) - Popyrin (AUS)

Isner (USA, n°19) - Wawrinka (SUI, n°15)

Goffin (BEL, n°11) - Rublev (RUS, n°17)

Verdasco (ESP) - A.Zverev (ALL, n°7)



Sandgren (USA) - Querrey (USA)

Pella (ARG, n°22) - Fognini (ITA, n°12)

Fucsovics (HUN) bat Paul (USA) : 6-1, 6-1, 6-4

Millman (AUS) - Federer (SUI, n°3)



Tsitsipas (GRE, n°6) - Raonic (CAN, n°32)

Cilic (CRO) - Bautista Agut (ESP, n°9)

Schwartzman (ARG, n°14) bat Lajovic (SER, n°24) : 6-2, 6-3, 7-6 (7)

Djokovic (SER, n°2) bat Nishioka (JAP) : 6-3, 6-2, 6-2