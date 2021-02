Tsitsipas n'a pas craqué

Qu'on se le dise : avec Thanasi Kokkinakis de retour sur le circuit, les favoris n'ont peut-être pas fini de souffrir face au jeune Australien longtemps privé de tennis par des blessures. Stefanos Tsitsipas a pu le constater jeudi. Le Grec a résisté jusqu'au bout au meilleur pote de Nick Kyrgios, mais cela ne l'a pas empêché d'être bousculé pendant cinq sets (6-7, 6-4, 6-1, 6-7, 6-4) par celui qui avait remporté deux jours plus tôt face au Coréen Soonwoo son premier match depuis 532 jours. Ce qui lui avait d'ailleurs valu les félicitations de Roger Federer en personne. Un message du Suisse qui a visiblement donné des ailes au « Kokkiboy ». Porté par le public, comme Kyrgios la veille face à Ugo Humbert, le 267eme mondial a poussé le numéro 6 mondial dans ses retranchements. Heureusement pour lui, Tsitsipas s'est montré impérial sur ses jeux de service. Jamais breaké, le bourreau de Gilles Simon mardi a fini par faire céder son adversaire, dans le cinquième set, faisant preuve d'une solidité assez incroyable. Au prochain tour, Mikael Ymer attend le Grec. Bien aidé par le nombre impressionnant de fautes directes de l'Espagnol, le jeune Suédois a brisé le rêve de Carlos Alcaraz, présenté à seulement 17 ans comme le futur Nadal, rien que ça.

Fognini est passé tout près de la sortie

Comme Tsitsipas contre Kokkinakis, Fabio Fognini a eu très chaud lui aussi. Contrairement au Grec, l'Italien a même dû sauver une balle de match, face à son compatriote Salvatore Caruso lors d'une rencontre en cinq sets là aussi (4-6, 6-2, 2-6, 6-3, 7-6) que les deux joueurs ont poursuivie après la balle de match avec une sérieuse prise de becs au bord du court entre les deux compatriotes, pas loin d'en venir aux mains. Passé tout près du précipice, le numéro 17 mondial est sorti vainqueur au cinquième set d'un jeu décisif extrêmement disputé (14-12) qui a vu Fognini et Caruso se procurer cinq balles de match à eux deux (quatre pour le premier, une pour le second). La quatrième a finalement été la bonne pour le bouillant « Fogna ». Ce dernier, passé tout près d'une grosse désillusion, se hisse finalement au troisième tour à Melbourne pour la quatrième année de suite. Il affrontera le jeune Australien Alex De Minaur, tête de série numéro 21.

Les Russes sont en forme, Berrettini lâche un set

Le tennis russe se porte bien en ce début de saison. Une semaine après avoir remporté la deuxième édition de l'ATP Cup, aux dépens de l'Italie, les Russes ont confirmé qu'ils tenaient la grande forme, avec les qualifications aisées ce jeudi à Melbourne d'Andrey Rublev et Karen Khachanov pour le 3eme tour. Malgré quatre balles de set en faveur de son adversaire dans la troisième manche, le numéro 8 mondial s'est imposé en costaud (6-4, 6-4, 7-6) face au Brésilien Thiago Monteiro, 74eme au classement. Khachanov, opposé au Lituanien Ricardas Berankis (73eme) l'a emporté encore plus facilement (6-2, 6-4, 6-4). Au prochain tour, cela risque de se compliquer sérieusement en revanche pour le vainqueur du tournoi de Bercy en 2018. Le 20eme mondial passera en effet un véritable test face à Matteo Berrettini. L'Italien a fait preuve de beaucoup de maîtrise (6-3, 6-2, 4-6, 6-3) face au qualifié tchèque Tomas Machac. Plus exactement pendant trois des quatre sets de cette rencontre. Car dans le troisième, le 10eme mondial a payé au prix fort sa petite baisse de régime. Le demi-finaliste de l'US Open, impérial contre Kevin Anderson au 1er tour, a lâché là son premier set du tournoi. Il n'en reste pas moins l'un des principaux outsiders.

Coric au tapis

Deux têtes de série sont passées à la trappe ce jeudi à Melbourne. Lorenzo Sonego (n°31) a tout d'abord buté en cinq sets (5-7, 3-6, 6-3, 7-5, 6-4) face au vétéran espagnol de 39 ans Feliciano Lopez, devenu du même coup le joueur le plus âgé depuis le légendaire Australien Ken Rosewall (42 ans) en 1978 à atteindre le 3eme tour dans un tournoi du Grand Chelem. Lopez, qui n'a pas manqué un rendez-vous du Grand Chelem depuis Roland-Garros 2002 (il en est à 75 disputés de suite !), se frottera samedi à Andrey Rublev. Comme Sonego, Borna Coric s'arrête là également. Le Croate qui avait atteint les quarts de finale du dernier US Open a mordu la poussière face à l'Américain Mackenzie McDonald, vainqueur en quatre sets (6-4, 6-2, 4-6, 6-4) du numéro 25 mondial et tête de série numéro 20 du tournoi.



OPEN D'AUSTRALIE (Melbourne, Grand Chelem, dur extérieur, 35,5 millions de dollars)

Tenant du titre : Novak Djokovic (SER)



2eme tour

Djokovic (SER, n°1) bat Tiafoe (USA) : 6-3, 6-7 (3), 7-6 (2), 6-3

Fritz (USA, n°27) bat Opelka (USA) : 4-6, 7-6 (6), 6-7 (4), 7-6 (5), 6-2

Fucsovics (HON) bat Wawrinka (SUI, n°17) : 7-5, 6-1, 4-6, 2-6, 7-6 (9)

Raonic (CAN, n°14) bat Moutet (FRA) : 6-7 (1), 6-1, 6-1, 6-4



Martinez (ESP) bat Ruusuvuori (FIN) : 1-6, 6-3, 6-2, 7-6 (5)

Lajovic (SER, n°23) bat Bublik (KAZ) : 6-4, 7-6 (4), 4-6, 6-3

Mannarino (FRA (n°32) bat Kecmanovic (SER) : 6-1, 6-2, 6-4

A.Zverev (ALL, n°6) bat Cressy (USA, Q) : 7-5, 6-4, 6-3



Thiem (AUT, n°3) bat Koepfer (ALL) : 6-4, 6-0, 6-2

Kyrgios (AUS) bat Humbert (FRA, n,°29) : 5-7, 6-4, 3-6, 7-6 (2), 6-4

Dimitrov (BUL, n°18) bat Bolt (AUS, WC) : 7-6 (1), 6-1, 6-2

Carreno Busta (ESP, n°15) bat Vesely (RTC) : 6-3, 7-6 (3), 2-6, 6-4



Shapovalov (CAN, n°11) bat Tomic (AUS, Q) : 6-1, 6-3, 6-2

Auger-Aliassime (CAN, n°20) bat Duckworth (AUS) : 6-4, 6-1, 6-2

Karatsev (RUS, Q) bat Gerasimov (BIE) : 6-0, 6-1, 6-0

Schwartzman (ARG, n°8) bat Muller (FRA, LL) : 6-2, 6-0, 6-3



Rublev (RUS, n°7) bat Monteiro (BRE) : 6-4, 6-4, 7-6 (8)

Lopez (ESP) bat Sonego (ITA, n°31) : 5-7, 3-6, 6-3, 7-5, 6-4

Ruud (NOR, n°24) bat Paul (USA) : 3-6, 6-2, 6-4, 7-5

Albot (MOL) bat O'Connell (AUS, WC) : 6-2, 7-5, 7-6 (8)



Harris (AFS) bat Popyrin (AUS, WC) : 6-2, 1-6, 6-3, 6-7 (5), 6-3

McDonald (USA) bat Coric (CRO, n°22) : 6-4, 6-2, 4-6, 6-4

Krajinovic (SER, n°28) bat Andujar (ESP) : 6-2, 5-7, 6-1, 6-4

Carballes Baena (ESP) - Medvedev (RUS, n°4)



Tsitsipas (GRE, n°5) bat Kokkinakis (AUS, WC) : 6-7 (5), 6-4, 6-1, 6-7 (5), 6-4

M.Ymer (SUE) bat Alcaraz (ESP, Q) : 2-6, 6-4, 6-4, 7-6 (5)

Khachanov (RUS, n°19) bat Berankis (LIT) : 6-2, 6-4, 6-4

Berrettini (ITA, n°9) bat Machac (RTC, Q) : 6-3, 6-2, 4-6, 6-4



Fognini (ITA, n°16) bat Caruso (ITA) : 4-6, 6-2, 2-6, 6-3, 7-6 (12)

De Minaur (AUS, n°21) bat Cuevas (URU) : 6-3, 6-3, 7-5

Norrie (GBR) - Safiullin (RUS, Q)

Mmoh (USA, Q) - Nadal (ESP, n°2)