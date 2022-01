Open d'Australie (H) : Tsitsipas écrase Sinner et se qualifie pour les demies

Il n'a pas eu à forcer son talent. Ce mercredi, le Grec Stefanos Tsitsipas, 4eme joueur mondial et tête de série n°4, s'est assez aisément qualifié pour les demi-finales de l'Open d'Australie, en disposant de l'Italien Jannik Sinner, 10eme joueur mondial et tête de série n°11, en trois petits sets (6-3, 6-4, 6-2) et 1h56 de jeu. Dans la première manche, l'Italien a craqué d'entrée et fort de cet avantage, le Grec s'est ensuite dirigé vers le gain de cette première manche, tout en concluant à sa deuxième opportunité (6-3). Dans la deuxième manche, rebelote. Cette fois, Jannik Sinner a cédé son deuxième service et Stefanos Tsitsipas a également eu besoin de deux balles de set pour empocher cette deuxième manche (6-4).



Tsitsipas n'a pas eu à sauver une balle de break



Enfin, dans la troisième et dernière manche, le mieux classé des deux, qui n'a jamais eu une seule balle de break contre lui, a su convertir les deux nouvelles qu'il a obtenues, pour un double-break et mener 5-1, avant de mettre un terme à cette partie facile, sur sa première balle de match (6-2). Jannik Sinner, qui n'avait jamais passé le deuxième tour à l'Open d'Australie, en 2020, et qui avait déjà disputé un quart de finale en Grand Chelem, lors de l'édition 2020 de Roland-Garros, devra encore patienter avant de disputer sa toute première demi-finale de Grand Chelem. De son côté, Stefanos Tsitsipas, déjà demi-finaliste en 2019 contre l'Espagnol Rafael Nadal et l'an passé, soit en 2021, contre le Russe Daniil Medvedev, fait donc la passe de trois. Pour espérer retrouver la place de numéro trois mondial, le Grec devra remporter le tournoi. Mais avant cela, pour atteindre la finale, il devra battre le vainqueur du duel opposant le Canadien Felix Auger-Aliassime, 9eme joueur mondial et tête de série n°9, au Russe Daniil Medvedev, 2eme joueur mondial et tête de série n°2.