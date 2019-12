Open d’Australie (H) : Treize Français dans le tableau principal

Le 20 janvier prochain, le premier tournoi du Grand Chelem de la saison débutera à Melbourne, et pas moins de treize Français seront présents dans le tableau principal masculin. Gaël Monfils (n°10 mondial), Lucas Pouille (n°22), Benoit Paire (n°24), Jo-Wilfried Tsonga (n°29), Adrian Mannarino (n°43), Jérémy Chardy (n°51), Gilles Simon (n°55), Ugo Humbert (n°57), Richard Gasquet (n°61), Pierre-Hugues Herbert (n°65) , Grégoire Barrère (n°82), Corentin Moutet (n°83) et Hugo Gaston (254eme, wild-card) défendront les couleurs françaises et tenteront de faire mieux que l’an passé, où un seul Bleu, Lucas Pouille, avait rallié la deuxième semaine (il avait même été jusqu’en demi-finales, avant de chuter face à Novak Djokovic). Les 98 meilleurs joueurs du classement ATP entrent directement dans le tableau, et six joueurs, blessés de longue durée, ont décidé de faire valoir leur classement protégé pour pouvoir l’intégrer sans avoir à disputer les qualifications. Parmi eux, Juan Martin del Potro, Vasek Pospisil et Alexandr Dolgopolov.