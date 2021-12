Open d'Australie (H) : Thiem renonce !

Thiem estime prendre la bonne décision

Finaliste en 2020 (défaite contre Novak Djokovic) mais sorti dès les huitièmes de finale l'année dernière après s'être incliné contre le revenant Grigor Dimitrov,L'ancien membre du Big 3 redescendu à la quinzième place du classement mondial a annoncé ce mardi sur les réseaux sociaux qu'il avait finalement estimé après en avoir parlé avec son entourage qu'il"Après de courtes vacances, mon équipe et moi avons étudié toutes les questions et nous avons décidé d'opérer plusieurs changements par rapport à mon planning d'origine." Thiem, absent des courts depuis le mois de juin dernier après sa blessure au coude droit contractée au premier tour du tournoi de Majorque sur gazon (le 22 juin dernier très précisément) face au Français Adrian Mannarino qui l'avait contraint à abandonner la rencontre en fin de premier set,"Je débuterai la saison en Amérique du Sud lors du Cordoba Open, fin janvier. Je ne disputerai donc pas cette année l'Open d'Australie dans cette ville de Melbourne que j'aime et où j'ai de grands souvenirs de matchs inoubliables joués dans des ambiances incroyables. Les supporters australiens vont me manquer mais je serai de retour en 2023", a posté Thiem, quiC'est également dans ce sens qu'après avoir repris l'entraînement du côté de Dubaï récemment, il va maintenant rester chez lui, en Autriche, afin de préparer idéalement son retour sur les courts. Il manquera assurément beaucoup néanmoins à cet Open d'Australie. Un rendez-vous qu'il n'avait plus manqué depuis sa première participation, en 2014.